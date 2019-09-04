Elektronik Sigaranın Aroması Yoğun Bakıma Götürüyor

Sigara içenlerin genellikle sigarayı bırakmak için kullandıkları elektronik sigaralar, son zamanlarda pek çok ülkede ve bölgede yasaklanmaya başladı. Yapılan araştırmalar, elektronik sigara aracılığıyla vücut içine giren tehlikeli maddeler sonucu yaşanan hastalıklarda ve ölümlerde hızlı bir artış olduğunu gösteriyor.

Sigarayı bırakmak yönünde hiçbir faydası olmadığı gibi vücuda daha fazla zarar verdiği ortaya çıkan elektronik sigaralar, yaşanan patlama gibi olaylardan dolayı da tercih edilmemesi gereken ürünler içerisinde yer alıyor. AA muhabirine açıklama yapan Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Amerika'da elektronik sigara kullanımının öğrenciler arasında hızla yaygınlaşmaya devam ettiğini söyledi. Bu artışın ortaokul öğrencilerinde yüzde 48, lise öğrencilerinde ise yüzde 78 oranında olduğunu söyleyen Dağlı, bu durumu "çağın vebası" olarak nitelendirdi.

Amerika'da son bir ay içerisinde yaklaşık 149 kişinin elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer yetmezliği ile tedaviye alındığını belirten Dağlı, pek çok kişinin solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım tedavisi aldığını da belirtti. Elif Dağlı daha sonra ise özellikle elektronik sigarada bulunan aromaların sağlanması için kullanılan kimyasalların tehlikeli olduğunu ve bu aromaların sağlanması için kullanılan kimyasalların vücutta tepkimeye girip akciğerde kalıcı hasarlar bıraktığını da ekledi.

Amerika'da bir gencin "kurabiye aromalı elektronik sigara" kullanımı sonrası kalp akciğer cihazına bağlandığını söyleyen dernek başkanı, kurabiye yenmesinin güvenli olmasının akciğere alınmasının da güvenli olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi. Elektronik sigaranın normal sigaralardan daha zararlı olduğunu belirten yetkililer, bu aletin sigarayı bırakmak için kullanılmasının yanlış ve tehlikeli olduğunu söylüyor.