Elektronik Tebligat Zorunlu Hale Geliyor

Vergi Usul Kanunu kapsamında tebliği gereken belgelerin işlemlerini daha hızlı ve sorunsuz hale getirebilmek adına elektronik tebligat sistemi zorunlu oluyor. Peki ya bu sistem ne demek ve kimleri kapsıyor? İşte detayları:

İlk olarak 2016 yılında başlanan ve olumlu sonuçlar veren Elektronik Tebligat, Vergi Usul Kanunun daha hızlı işlenmesine katkı sağladı. Bu anlamda bundan sonraki süreçte elektronik sistemi zorunlu tutan hükümet, 2018 yılı için 14 lira olan tebligat masrafını 4 liraya indirmeyi planlıyor. Ayrıca AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, önümüzdeki dönemde 70 milyonu bulan tebligatlardan 50 milyonunun elektronik yolla yapılacağını ifade etti.

Nedir Bu Elektronik Tebligat?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerince işleme sokulan elektronik tebligat sistemi, tebligatı gereken dosyaların elektronik adreslere tebliğ edilmesidir. Bu açıdan işlemleri hem hızlı hem de daha kazançlı hale dönüştüren elektronik tebligat, her iki tarafın da yararına olmaktadır.

İnternet Ortamındaki Tebligata Kimler Başvurmalı?

Elektronik tebligatın başvurusunu mükellefin kendisi veya özel yetki ile noterden alınmış vekaletname yardımıyla vekil aracılığıyla da yapılabilir. Yani internet ortamında yapılan bu işlemler, çok daha pratik hale dönüşmektedir.

Bunların dışında elektronik tebligatın, eski sisteme göre artılarının şu şekilde olduğunu belirteyim: