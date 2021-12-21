Son dönemlerde hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayan döviz kuru, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sistemle birlikte ani bir düşüş yaşadı. Bu durumda pek çok tüketici, her yükselişte kademe kademe uygulanan zamların geri alınıp alınmayacağını merak etmeye başladı. Peki elektronik ürünlerdeki zamlar geri alınacak mı ve neler beklemeliyiz?

Elektronik Ürünlerin Fiyatları Düşecek mi? Zamlar Geri Alınacak mı?

Bu soruya net bir yanıt vermeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaları kısa bir şekilde hatırlamakta fayda var. TL mevduatlarındaki yatırımcıların dolar kuru karşısında ezilmesinin önüne geçileceğini vurgulayan Erdoğan, TL mevduatların getirisi dolar kuru karşısında aşağıda kalırsa aradaki farkın devlet tarafından ödeneceğini ifade etti.

"Kurdaki dalgalanmayı durdurarak, nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz. Şimdi sizlere bu çerçevede önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni tedbirleri başlıklarıyla ifade etmek istiyorum. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir. İnsanlarımızın bankadaki TL varlığının mevduat kazancı, kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk Lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın ‘kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise Türk Lirası olarak ihracatçı firmamıza ödenecek."

20 Aralık tarihinde 18,30 TL seviyelerinde gezinen dolar kuru, yapılan bu açıklamaların ardından neredeyse yüzde 34 oranında düşüş yaşadı ve bu yazının yayına alındığı an itibarıyla 11,90 TL seviyelerinde kendisine yer edindi. Bu ciddi düşüş, tüketicilerin kafasında bazı soru işaretlerine yol açtı.

Bu noktada elektronik ürünlere yapılan zamların ne olacağını görmek için muhtemelen birkaç güne daha ihtiyacımız var. Üreticiler, sürekli değişen kurlarda ani fiyat farklarının önüne geçebilmek belirli politikalar izliyorlar ve net bir fiyat değişiminden önce, hareketin ne yönlü olacağını görmek isteyecekler.

Eğer dolar kuru aynı şekilde hareket etmeye devam ederse, önümüzdeki birkaç gün içerisinde kademeli olarak fiyat düşüşleri görmemiz mümkün olacaktır. Yine de söylemiş olduğumuz gibi, bu süreci belirleyen şey döviz kurlarının birkaç gün boyunca nasıl ilerleyeceği olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce üreticiler ve perakendeciler yaptıkları zamları geri almaya başlamalılar mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.