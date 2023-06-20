ElevenLabs Duyurdu: Dakikalar İçinde Sesli Kitap Oluşturulabilecek

ElevenLabs, son dönemde teknoloji piyasasında sıkça üretilen sesli kitap kategorisinde yeni bir uygulamayı tanıttı. Şirketin AI odaklı ses teknolojisine dayandırdığı proje cinsiyet, yaş ve şiveye göre ayarlanabilen sesler oluşturabiliyor. Teknoloji şirketi projeyi "tamamen yeni yapay sesler" mottosuyla duyurdu ve içerik farketmeksizin herhangi bir metni dakikalar içinde seslendirebileceğini söyledi.

Sesli Kitap Teknolojisinde Devrim

Teknoloji şirketinin Speech Synthesis adını verdiği bu projenin bağlamsal olarak birbiriyle anlamlı sesler yaratabileceğini ve bu seslerin sesli kitap dinleyicileri için iyi bir alternatif olacağı düşünülüyor. ElevenLabs, projede kullandığı gerçekçiliğe dayalı algoritmalar nedeniyle içeriğin "gerçek bir insandan neredeyse ayırt edilemez" olacağını söylüyor belirtti.

Sesli kitap kullananları heyecanlandıran bu uygulama birçok kullanıcı tarafından merakla bekleniyor. Şu anda belli kullanıcılar için açık olan uygulama temmuz ayında kullanıcıların tamamına sunulacak.