Eller Serbest Hareketlere İzin Veren Yeni Bir Telefon Geliyor: Peki Hangi Markadan?

Yeni gelen bir rapora göre yakın zamanda Pixel 4 tarzı eller serbest hareketlerine sahip yeni bir akıllı telefon görebiliriz.

Xiaomi'nin kullanıcı uzaklaştığında cihazı otomatik olarak kilitleme, kullanıcı yaklaştığında ekranı aydınlatma, video oynatma, müzik parçaları, ses seviyesi ve telefon görüşmelerini hareketlerle kontrol etme gibi çeşitli özellikleri mümkün kılacak 3D ToF kameralı bir telefon üzerinde çalıştığı keşfedildi.

Soli radar tabanlı Motion Sense özelliği ile yasal sorunlarla karşılaşan Google'ın Pixel 4'ünün aksine, Xiaomi'nin 3D ToF kamera kullanması, potansiyel olarak 3D yüz kilidi açma işlevi sunarken bu tür engellerden kaçınabilir.

Xiaomi, Özel Kamera Sistemiyle Eller Serbest Hareketleri Üzerinde Çalışıyor

Buna ek olarak, "Hover" ya da "Flex" Modu ile ilgili referanslar da bulundu, bu da yaklaşmakta olan bir katlanabilir telefon olan Xiaomi Mix Fold 3'ün, kullanıcıların cihazı kısmen katlamasına ve ekranın alt kısmındaki hareketleri ve kontrolleri kullanmasına olanak tanıyan bir serbest durma menteşesine sahip olacağını düşündürüyor.

Önceki Mix Fold cihazları bu özellikten yoksun olduğu için bu kayda değer bir gelişme olacak.

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