Ellie, The Last of Us Dizisinde de Eşcinsel Olacak

The Last of Us dizisi, orijinal oyunun yanı sıra karakterlerine de sadık kalacakmış gibi görünüyor. Craig Mazin, Ellie karakterinin dizide de eşcinsel olacağını teyit etti.

The Last of Us dizisi geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulmuştu. Sony Pictures Television ve PlayStation Productions ortak yapımı olacak dizinin senaryosu Craig Mazin ve Neil Druckmann ikilisine emanet olacak. Bu iki isim aynı zamanda Amerikalı televizyon yöneticisi ve yapımcısıdır Carolyn Strauss ve Naughty Dog Başkanı Evan Wells ile baş yapımcıların arasında bulunacak.

HBO üzerinden yayınlanacak The Last of Us dizisi, orijinal oyundaki olayları konu alacakken henüz onaylanmamış olmasına rağmen The Last of Us Part II oyununun hikayesinden de esintiler de göreceğiz. Söz konusu orijinal oyundaki olaylar söz konusu olunca, oyuncular olarak dizi boyunca The Last of Us oyununa sadık kalınması en büyük beklentimiz ki buna karakterler de dahil.

Twitter üzerinden bir kullanıcı dizinin HBO Twitter hesabı üzerinden yapılan duyurusuna yazdığı cevap ile Ellie'yi işaret ederek "Eşcinseli eşcinsel olarak bırakırsanız iyi olur. Lütfen ve teşekkür ederim. Bu sunumu silmeyin lütfen." şeklinde bir yorum yazmış. Bu yoruma alıntı yapan Craig Mazin ise "Söz veriyorum." cevabını vermiş. Diğer bir deyişle, serideki Ellie ile dizideki Ellie arasında fark olmayacak.

You have my word. — Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020

Bildiğiniz gibi Ellie ana senaryo boyunca eşcinsel olduğuna dair bazı işaretler vermiş olsa da bunu net olarak The Last of Us: Left Behind senaryosunda görmüştük. Aynı şekilde The Last of Us Part II oyununun E3 2018 fuarı sırasındaki oynanış gösterimi sırasında da Ellie'yi Dina ile öpüşürken görmüştük. Bununla birlikte The Last of Us Part II Yazarı Halley Gross da 2018 yılında "Ellie eşcinsel. Ellie eşcinsel doğmuştu. Bu onun yapısı. Ve kendisini bir genç ve bir yetişkin olarak keşfetmesi için onunla ilgili bir yönü gizlemek karakterini onurlandırmak olmayacaktı." yorumunda bulunmuştu.