IFA 2020'de Tanıtılan Elma Büyüklüğündeki Bilgisayarla Tanışın

Bleu Jour isimli Fransız bir şirket tarafından üretilen ve sadece elma büyüklüğünde olan mini bilgisayar KUBB ile tanışın. IFA 2020'de duyurulan KUBB bilgisayar, AMD Ryzen işlemciye ve 8GB RAM'e sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Berlin'deki IFA 2020'de duyurulan yeni KUBB bilgisayar keskin kenarları ve köşeleriyle yaklaşık 12cm büyüklüğünde küp tasarımına sahip. Bu küçük bilgisayarın iki sürümü mevcut: Biri gömülü Ryzen R1606G ve diğeri V1605B yonga setinden gücünü alıyor.

8GB LPDDR4 (32GB'a yükseltilebilir), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve Gigabit Ethernet bağlantısına sahip olan KUBB bilgisayar küçücük boyutuna rağmen 5 adet USB bağlantı noktası ve 60 Hz'de 4K içerik sunabilen iki HDMI 2.0 konektörünü de barındırıyor.

Küçücük tasarımıyla KUBB bilgisayarla tanışın

Tüm bunların haricinde KUBB bilgisayarda herhangi bir depolama alanı yer almıyor ve bu nedenle 2,5 inçlik bir SATA sürücüsü veya bir SSD takmanız gerekecek. Fransız şirket üç yıllık garantinin yanı sıra şaşırtıcı bir işletim sistemi seçeneği (Windows 10 Pro veya Linux Mint) sunuyor.

Bleu Jour geliştirdiği elma büyüklüğünde bilgisayar hakkında "KUBB ile çalışmak, internette gezinmek, herhangi bir multimedya içeriği oluşturmak ve bunlara kolayca erişmek idealdir, bu arada görsel deneyimin çok daha güçlü, daha sürükleyici ve daha akıcı bir şekilde geliştirildiğini bilmelisiniz" diyor.