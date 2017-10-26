Elmalı iPhone Hoparlörü Tasarımına Bayılacaksınız

Apple markasının akıllara getirdiği bir meyve olan "elma". Bu sefer iPhone ile oldukça ilginç bir tasarımla bütünleşti.

Elmayı kullanarak türlü şeyler yapabilmemiz mümkün. Ancak yapabileceklerimiz suyunu sıkmak, tart pişirmek, ezme yapmaktan çok ileri gidemiyor.

Aric Snee ismindeki genç bir sanatçı, Designboom web sitesinin düzenlediği Hirosaki Elma Tasarımı Yarışması'na tüm bu düşünülenlerden çok farklı bir fikirle katıldı.

Aric Snee, bir elmayı Apple iPhone telefonunun hoparlörü olarak kullandı, böylece sanatçı proje için hem Apple'ın ismine hem de logosuna güzel bir gönderme yapmış oldu. Snee bu tasarımını, "eğer doğru şekilde seçilirse birçok meyve sesi iletmek için de kullanılabilir" diyerek savunuyor.

Elma hoparlör nasıl üretildi?

Sanatçı, bu eserinde kullandığı elmaları özenle seçerek, bir iPhone telefon tutacağı gibi kullanmış, meyvenin ön tarafına da camdan üretilen bir borunun gireceği bir delik yapmış. Cam boru, elmaya tutturulan iPhone'un hoparlöründen çıkan sesi çoğaltmak için kullanılıyor. Elmaya bir iPhone yerleştirip müziği açarsanız, telefonun sesi oldukça güçlü çıkıyor.

Bu çalışmayı siz de evinizde güvenle gerçekleştirebilirsiniz.