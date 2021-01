Elon Musk'tan 100 Milyon Dolar Ödüllü Karbon Yarışması

Elon Musk 100 milyon dolar ödül vereceğini söylediği en iyi karbon yakalama teknolojisini arıyor. Küresel ısınmanın en önemli faktörü olan karbondioksitin yayılımını engellemek için çalışmalara başlayan Musk, en iyi karbon yakalama teknolojisini geliştirene 100 milyon dolar bağışlayacak.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, karbondioksiti en iyi yakalayabilen teknoloji ödülü için 100 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’tan dünyanın en zengin kişisi unvanını devralan Musk, karbon yakalama teknolojisi hakkında Twitter’da duyuruyu yaptı ve önümüzdeki hafta daha fazla ayrıntı paylaşacağını söyledi.

Musk, 42,7 milyon takipçisine tweet atarak "En iyi karbon yakalama teknolojisi ödülü için 100 milyon dolar bağış yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology