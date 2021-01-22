Elon Musk'tan 100 Milyon Dolar Ödüllü Karbon Yarışması

Elon Musk 100 milyon dolar ödül vereceğini söylediği en iyi karbon yakalama teknolojisini arıyor. Küresel ısınmanın en önemli faktörü olan karbondioksitin yayılımını engellemek için çalışmalara başlayan Musk, en iyi karbon yakalama teknolojisini geliştirene 100 milyon dolar bağışlayacak.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, karbondioksiti en iyi yakalayabilen teknoloji ödülü için 100 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’tan dünyanın en zengin kişisi unvanını devralan Musk, karbon yakalama teknolojisi hakkında Twitter’da duyuruyu yaptı ve önümüzdeki hafta daha fazla ayrıntı paylaşacağını söyledi.

Musk, 42,7 milyon takipçisine tweet atarak "En iyi karbon yakalama teknolojisi ödülü için 100 milyon dolar bağış yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Elon Musk'tan karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar ödül

Musk'ın ödül vermeyi planladığı karbon yakalama teknolojisi, fabrikalardan ve enerji santrallerinden salınmadan hemen önce atık karbondioksiti yakalama sürecini kapsıyor.

Bu teknolojinini ilk adımında -genellikle- fabrika bacalarına karbon yakalayan solvent filtreleri yerleştirilir. Karbondioksit yakalandıktan sonra küresel ısınmaya katkıda bulunmasını önlemek için kaçamayacağı bir yere (genellikle yeraltının derinliklerinde) gönderilir. Yakalanan karbondioksitin çoğu yeraltında kalır, ancak bir kısmı plastik ve gazlı içecek için kullanılabilir.

Küresel karbondioksit emisyonları son 100 yılda çılgınca yükseldi ve benzeri görülmemiş bir küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açtı. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, şu anda dünya çapında ticari olarak faaliyet gösteren yaklaşık 20 karbon yakalama, kullanma ve depolama projesi bulunuyor.

TechCrunch, Musk’ın katkıda bulunacağını söylediği ödülün Xprize Vakfı’na bağlı olduğunu bildirdi ve anonim bir kaynağa atıfta bulundu. Xprize Vakfı, yeniliği teşvik etmek ve desteklemek için yarışmalar düzenleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Karbon yakalama teknolojisi geliştiricilerinden Carbon Clean CEO’su Aniruddha Sharma, girişimci Musk’ın hem parasını hem de adını karbon yakalamanın arkasına koyduğunu görmekten çok memnun olduğunu söyledi.

Musk geçtiğimiz günlerde Twitter takipçilerine parasıyla ne yapması gerektiğini sordu. 8 Ocak’ta attığı tweet'te, "Eleştirel geri bildirimler her zaman çok takdir ediliyor ve gerçekten fark yaratan bir para bağışı yapmak çok zor görünüyor." dedi.