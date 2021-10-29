Elon Musk 300 Milyar Dolar Servetiyle Rekor Üstüne Rekor Kırdı!

Elon Musk 300 milyar dolar servete çok yakın. Elon Musk'ın net değeri 300 milyar dolara yaklaşıyor ve onu dünyanın en zengin insanlarının geri kalanının on milyarlarca dolar önüne koyuyor.

Elon Musk, Tesla hisselerindeki son yükselişin ardından 300 milyar dolarlık servete sahip dünyanın ilk kişisi olarak yakında tarihe geçebilir.

50 yaşındaki girişimcinin net değeri Çarşamba günü 287 milyar dolar olarak gerçekleşti ve onu dünyanın en zengin insanı yaptı. Dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos'tan 91 milyar dolar daha zengin.

Musk, Tesla hisselerinin yüzde 12,7 artmasının ardından Pazartesi günü net değerine 36 milyar dolar ekledi. ABD'li elektrikli araç üreticisinin hisseleri, araç kiralama şirketi Hertz'in Tesla tarafından üretilen araçları sipariş etmesinin ardından yükseldi. Tesla'nın siparişi 2022'nin sonuna kadar yerine getirmesi bekleniyor.

Elon Musk 300 milyar dolar servete yaklaştı

Net değerindeki tek günlük büyümenin Bloomberg Milyarderler Endeksi tarihindeki en büyük büyüme olduğu belirtilebilir.

Endeks, Elon Musk'ın net değerinin ABD'nin GSYİH'sının yüzde 1,37'sine ve dünyanın en zengin 500 insanının toplam servetinin yüzde 3,37'sine eşit olduğunu belirtti. Net değeri aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Toyota'dan da fazla.

Musk'ın kişisel serveti, dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Bill Gates'in iki katından fazla ve Asya'nın en zengini ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 11. olan Mukesh Ambani'den yaklaşık 200 milyar dolar daha yüksek.

Elon Musk'ın net değeri, Tesla hisselerinin ABD borsasında kazanmaya devam etmesiyle bu yıl Mayıs ayından bu yana fırladı. Bu yılın başından itibaren Musk'ın net değeri 117 milyar dolar arttı.

SpaceX'te yakın zamanda yapılan bir hisse satışı da Musk'ın net değerini artırdı. Bloomberg'e göre, SpaceX anlaşması Elon Musk'ın net değerine 11 milyar dolar ekledi.

Tesla'nın NASDAQ Endeksindeki piyasa değeri de son borsa rallisinden sonra 1 trilyon doları aştı. Artık Apple, Microsoft ve Amazon dahil olmak üzere seçkin bir şirketler grubuna katıldı.

İşte dünyanın en zengin 5 kişisi: