Elon Musk 5 milyar dolarlık Tesla hissesini sattı. Elon Musk tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Twitter anketii, şirket hisselerinde hareketlenmeye yol açmıştı. Musk ise bu anketi önemsiyor gibi görünüyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, milyarder hisselerinin vergi muamelesine ilişkin bir sosyal medya tartışmasını körükledikten kısa bir süre sonra, elektrikli otomobil üreticisinin 5 milyar dolarlık hissesini sattı.

Musk tarafından Cumartesi günü başlatılan ankete 3.5 milyondan fazla Twitter kullanıcısı oy verdi ve yaklaşık %58'si hisse satışı lehinde oy kullandı.

Oylama, elektrikli otomobil üreticisinin yaklaşık 21 milyar dolarlık hissesini elden çıkarmasıyla sonuçlanabilir. Musk, ABD Demokratları tarafından önerilen bir "milyarder vergisine" yanıt olarak sonuca bağlı kalacağına söz vermişti.

Ancak dünyanın en zengin adamlarından biri olan Musk, hissesini nasıl ve ne zaman satacağı konusunda henüz kamuoyuna açıklama yapmadı.

Düzenleyici başvurulara göre, dünyanın en zengin insanı bu hafta şimdiye kadar 4,5 milyondan fazla hisseyi elden çıkardı. Bunlar beş yıldan uzun süredir yaptığı ilk satışlar.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?