Elon Musk 5 milyar dolarlık Tesla hissesini sattı. Elon Musk tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Twitter anketii, şirket hisselerinde hareketlenmeye yol açmıştı. Musk ise bu anketi önemsiyor gibi görünüyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, milyarder hisselerinin vergi muamelesine ilişkin bir sosyal medya tartışmasını körükledikten kısa bir süre sonra, elektrikli otomobil üreticisinin 5 milyar dolarlık hissesini sattı.

Musk tarafından Cumartesi günü başlatılan ankete 3.5 milyondan fazla Twitter kullanıcısı oy verdi ve yaklaşık %58'si hisse satışı lehinde oy kullandı.

Oylama, elektrikli otomobil üreticisinin yaklaşık 21 milyar dolarlık hissesini elden çıkarmasıyla sonuçlanabilir. Musk, ABD Demokratları tarafından önerilen bir "milyarder vergisine" yanıt olarak sonuca bağlı kalacağına söz vermişti.

Ancak dünyanın en zengin adamlarından biri olan Musk, hissesini nasıl ve ne zaman satacağı konusunda henüz kamuoyuna açıklama yapmadı.

Düzenleyici başvurulara göre, dünyanın en zengin insanı bu hafta şimdiye kadar 4,5 milyondan fazla hisseyi elden çıkardı. Bunlar beş yıldan uzun süredir yaptığı ilk satışlar.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Elon Musk'ın 5 milyar dolarlık Tesla hissesi satışı

Twitter'da sık sık tartışmalara neden olan Musk, hafta sonu Tesla hissesinin bir kısmını satıp satmayacağını soran bir anketle ateş fırtınası yarattı. Ancak Çarşamba günü yayınlanan satışlar, bazı işlemlerin Eylül ortasında, yani anketten haftalar önce önceden yapıldığını gösteriyor.

Anket, Musk'ın satması için belirleyici bir oylamayla sonuçlandı ve Tesla hisselerini haftanın ilk iki gününde %16 oranında düşürdü. Hisse senedi Çarşamba günü bu düşüşleri geride bırakarak %4,3 oranında kapandı 1.091.53 dolara yükseldi.

Manşetlere konu olan Twitter referandumu, Pazartesi ve Salı günleri Tesla'nın hisselerini ezip geçti ve Musk'ın net değerinden 50 milyar doları sildi.

Milyarder, hisselerini en son 2016 yılında, opsiyonları kullandığında ve yaklaşık 590 milyon dolarlık gelir vergisini karşılamak için yeni edindiği hisselerin bir kısmını tasfiye ettiğinde satmıştı.

6 Kasım'daki anket duyurusunda Musk, "Son zamanlarda vergiden kaçınmanın bir yolu olan gerçekleşmemiş kazançlardan çok şey yapıldı, bu yüzden Tesla hissemin %10'unu satmayı öneriyorum" diye yazdı. 3.5 milyon oyların neredeyse %58'i satış lehinde kullanıldı.

50 yaşındaki Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre neredeyse 300 milyar dolar değerinde servete sahip.