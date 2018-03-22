Elon Musk'a 2.6 Milyar Dolar İkramiye Verilecek

Tesla’nın kurucusu ve CEO’su konumunda olan Elon Musk’a 2,6 milyar dolar ikramiye verilmesi kararı, Tesla’nın yatırımcılarını çileden çıkardı.

90’lı yıllarda kurduğu para aktarma sistemi PayPal ile adından söz ettiren Elon Musk, PayPal’ı sattıktan sonra Tesla ismini verdiği elektrikli araba şirketini kurmuştu. Yüksek hızlı ve lüks elektrikli arabalar üreten Tesla, yakaladığı başarıyla adından söz ettirmeye başlamış ve motorlu araç sektörünü temelinden sallamıştı.

Tesla’nın hissedarları ise şirketin yakaladığı başarıda önemli pay sahibi olan Elon Musk’a 2,6 milyar dolarlık ikramiye verilmesi konusunda anlaşmaya vardılar. Tesla’nın 2028 yılına kadar 650 milyar dolar değere çıkarılması karşılığında 2,6 milyar doları cebine koyacak olan Elon Musk, durumundan mutlu gözükürken, hissedarların bir kısmı verilecek ikramiyeye itiraz etti.

Tesla’nın ortaklarından yüzde 73’ü verilecek ikramiyeyi onaylarken, yüzde 27’lik kısmının ikramiyeyi veto ettiği ortaya çıktı. Birçok uzman veto kararlarının Tesla’nın gidişatına olan güvenin azalmasından dolayı verildiğini söylerken, Tesla'nın küçük hissedarlarından California Öğretmen Emeklilik Sistemi (CalSTRS), oylamada hayır dediğini açıkladı. Dünyanın en büyük varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, hissedarı olduğu Tesla’nın böylesine büyük miktarda bir ikramiye vermesine karşı çıktığına dair resmi bir yazı yayınladı.

Yakın zaman önce hisseleri yüzde 18 oranında düşen Tesla’nın geleceğinin çok parmak olmadığı söylenmeye başlanırken, araba teslimatlarının geciktirilmeye başlanmasının düşüşte ana etken olduğu kaydedilmişti.