Elon Musk'a Göre Neuralink Pek Çok Hastalığı Tedavi Edebilir

Elon Musk, nöroteknoloji şirketi Neuralink ile birlikte bazı hastalıkları tedavi edebileceğini düşündüğünü söyledi.

Zihinsel Hastalıkların Tedavisi Mümkün Olabilir

Temmuz 2016 tarihinde kurulan ve geçtiğimiz aylarda hakkında yeni detaylar duymaya başladığımız Neuralink, beyine implante edilebilen yapay zeka özellikli yonga geliştirmeyi hedefliyor. Bu cihaz, beyinde gerçekleşen aktiviteleri kaydedebilmeyi ve potansiyel olarak uyarabilmeyi sağlayacak.

Geçtiğimiz günlerde bir podcast yayınına katılan Musk, Neuralink ile şizofreni ve otizm gibi hastalıkları "çözebileceğini" düşündüğünü belirtti. Neuralink'in bir hastalığı değil, gelişimsel bir hastalığı çözebileceğini söyleyen Musk'ın ne dediği tam olarak da belli değildi.

İngiltere Ulusal Otistik Derneği otizmi "Otizm, bir hastalık ya da rahatsızlık değildir ve iyileştirilemez. Çoğu zaman otistik olmak, insanların kimliğinin temel bir yönüdür." şeklinde tanımlamıştır. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü ise "Ağır zihinsel bozukluk" demiştir.

Şimdilik bunları konuşmak için çok erken olsa da, Musk'ın ne denli başarılı olabileceği pek bilinmiyor. İnsan bilincini yapay zeka ile birleştirmeyi hedefleyen şirketin önünde uzun yıllar olduğunu söyleyebiliriz.