Elon Musk’a Twitter Yasağı Mı Geliyor?

Tesla ile SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, günümüzde dünyanın en önemli girişimcilerinin başında geliyor. Elektrikli otomobiller, uzay gemileri, güneş enerjisi teknolojileri, yeni nesil ulaştırma teknolojileri gibi farklı alanlarda birçok yeni gelişmeye öncülük eden Musk, oldukça yoğun olmasına rağmen Twitter’a vakit ayırmayı da ihmal etmiyor.

Hatta attığı bazı tweet’ler nedeniyle zaman zaman başı derde giren Musk’ın bir Twitter bağımlısı olduğu bile söylenebilir. Ancak Tesla ve SpaceX gibi şirketlere milyar dolarlık yatırım yapan yatırımcılar, Musk’ın Twitter’da çok fazla aktif olmasından rahatsız oluyor. Çünkü yatırımcılar, Musk’ın attığı bazı tweet’lerle kendi şirketlerine ve şirket hisselerine zarar verdiğini düşünüyor.

Musk, 2018 yazında Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, Tesla’nın bütün hisselerini borsadan çekeceğini söylemişti. Daha sonra ise aslında Musk’ın böyle bir şeyi planlamadığı ve Tesla hisselerinde spekülasyon yaptığı ortaya çıkmıştı. Hatta ABD’nin sermaye piyasası kurulu (SEC), Musk’ı bu tweet’leri nedeniyle cezalandırmış ve Tesla’daki görevlerinden el çektirmişti.

Musk’ın şirketlerine yatırım yapanlar, şimdilerde onun tweet’lerini adeta mercek altına almış durumda. Şirket yöneticilerinin/yatırımcılarının onayı olmadan sosyal medyadan paylaşım yapılmaması gerektiğini savunan yatırımcılar, söz konusu sosyal medya hesaplarının Musk’ın elinden alınarak profesyonel sosyal medya uzmanlarının eline bırakılması gerektiğini belirtiyorlar.