Elon Musk Açıkladı: Tesla Yeni Bir Minivan Üzerinde Çalışıyor!

Model S, X ve Y'den sonra farklı klasmandaki araçlar üzerine de yoğunlaşmak isteyen Tesla, yeni bir minivan tasarımı üzerinde çalışıyor. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bugün takipçisiyle yaptığı Twitter sohbetinde şirketin "Robovan" adını verdiği araçla ilgili ilk ipuçlarını verdi.

İçeriden gelen bilgilere göre robot taksi olarak da görev yapabilecek olan Robovan, kargo taşıma işlerinde ve kalabalık grupların seyahatinde kullanılabilecek. Musk'ın açıkladığına göre Cybertruck'a benzer bir şekilde fütüristik bir tasarımla yapılması beklenen Robovan, yüksek düzeyde özelleştirme imkanına sahip olacak. Böylece kullanıcılar Robovan'i istediği gibi özelleştirerek ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilecek. Araçta olması beklenen bir diğer özellik ise opsiyonel olarak eklenebilecek güneş paneli desteği. Bu güneş panelleri gerektiğinde Robovan'in kanatlarına doğru açılarak çatının büyüklüğünü 3 katına çıkaracak ve uzun sürüşler için aracın bataryasını dolu tutacak.

Şimdilik tasarım aşamasında olduğu öğrenilen aracın detayları ve çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok.

Maybe Tesla should make a highly configurable Robovan for people & cargo?