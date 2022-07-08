Elon Musk Açıkladı: Tesla Yeni Bir Minivan Üzerinde Çalışıyor!

Model S, X ve Y'den sonra farklı klasmandaki araçlar üzerine de yoğunlaşmak isteyen Tesla, yeni bir minivan tasarımı üzerinde çalışıyor. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bugün takipçisiyle yaptığı Twitter sohbetinde şirketin "Robovan" adını verdiği araçla ilgili ilk ipuçlarını verdi.

İçeriden gelen bilgilere göre robot taksi olarak da görev yapabilecek olan Robovan, kargo taşıma işlerinde ve kalabalık grupların seyahatinde kullanılabilecek. Musk'ın açıkladığına göre Cybertruck'a benzer bir şekilde fütüristik bir tasarımla yapılması beklenen Robovan, yüksek düzeyde özelleştirme imkanına sahip olacak. Böylece kullanıcılar Robovan'i istediği gibi özelleştirerek ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilecek. Araçta olması beklenen bir diğer özellik ise opsiyonel olarak eklenebilecek güneş paneli desteği. Bu güneş panelleri gerektiğinde Robovan'in kanatlarına doğru açılarak çatının büyüklüğünü 3 katına çıkaracak ve uzun sürüşler için aracın bataryasını dolu tutacak.

Şimdilik tasarım aşamasında olduğu öğrenilen aracın detayları ve çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok.

Maybe Tesla should make a highly configurable Robovan for people & cargo? — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022

2023 Yılı Tesla İçin Yenilikler Yılı Olacak

Duyurulduğu dönemde piyasayı sallasa da Cybertruck'ın etkisi biraz hızlı geçmiş gibi görünüyor. Cybertruck için ön ödeme yapan alıcılar hala aracı teslim almadı. Pandemi döneminden büyük ölçüde etkilenen Tesla, şirket içi küçülmeye giderek bazı çalışanlarını işten çıkarmıştı. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk ​yönetimindeki Tesla'nın milyarlarca dolar zarar ettiği ortaya çıkmıştı. Son iki yılı çok iyi bir şekilde geçiremeyen şirketin 2023 yılı için umutları büyük.

2023 yılı için "Devasa Tesla ürünleri dalgası geliyor!" şeklinde açıklama yapan milyarder, şirketin gelecekte çıkarmayı planladığı farklı türdeki araçlara dair ipuçları verdi. Şu an şirketin üretim hatlarının çoğunluğunu Model Y ve Model 3'ler işgal ediyor. 2022 yılı içerisinde bu modellerin üretimini hızlandırmak isteyen Tesla, bir an önce Cybertruck, otonom tır Semi ve Robovan gibi ürünlere yer açmanın peşinde.