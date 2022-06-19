Elon Musk Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "İnsanların Beni Dinlemesi Gerekiyor"

Elon Musk, Perşembe günü ilk kez bir saatlik bir toplantıda Twitter çalışanlarına hitap etti. Milyarder Musk, Twitter'ın CEO'su olmayı umursamadığını ancak ne olursa olsun insanların onu dinlemesini beklediğini söyledi.

Bu hafta Twitter çalışanlarıyla yaptığı ilk görüşmede Elon Musk, şirketin CEO'su olmayı bir nedenden dolayı umursamadığını söyledi. Musk, Insider tarafından gözden geçirilen bir saatlik toplantının bir kaydında "CEO olmanın bir sürü işi var ve ben sadece ürünün hızlı ve iyi bir şekilde geliştiğinden emin olmak istiyorum." dedi.

Devamında ise söyledikleri dikkate alınması gereken cinstendi. "Konumumun ne olduğu gerçekten umurumda değil ama insanların beni dinlemesi gerekiyor." diye ekledi.

Elon Musk Unvanların Önemi Olmadığını İddia Ediyor

Milyarder Musk, şirketleri SpaceX ve Tesla'daki yönetici unvanlarında benzer bir felsefe dile getirdi. Resmi SEC başvurularına göre Mart 2021'de Musk kendisini "Techno King" ve Finans Direktörü Zach Kirkhorn "Master of Coin" olarak adlandırdı. Musk daha önce The Wall Street Journal'ın 2021 CEO Konseyi Zirvesi'nde bu konuyla ilgili şu ifadeleri dile getirmişti:

"Bu diğer tüm konumlar temelde uydurmadan ibaret. Yani CEO uydurulmuş bir unvan, CFO uydurulmuş bir unvan, baş hukuk müşaviri... Hiçbir anlam ifade etmiyorlar."

Perşembe günkü Twitter'daki herkesin katılımıyla yapılan toplantıda Musk, SpaceX ve Tesla'daki göreviyle ilgili olarak genellikle CEO unvanıyla birlikte gelen idari ve operasyonel görevlerden daha çok mühendislik ve üretimle meşgul olduğunu söylemişti. Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşması gerçekleşirse dikkatini uygulamanın "yazılım ve ürün tasarımına" odaklamak istediğini de belirtti.

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