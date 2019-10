Elon Musk, Ağaç Dikimi için Rekor Bağış Yaptı

Space X şirketinin kurucusu olan ve sürekli gündemde kalan Elon Musk, bu hafta yaptığı bağış ile sosyal medyada gündem olmayı başardı. Elon Musk, YouTuber Jimmy Donaldson'ın düzenlemiş olduğu fidan dikme kampanyasına dudak uçuklatan bir bağış yaptı. Dünyaca ünlü YouTuber'ların destek verdiği fidan dikme kampanyasına Elon Musk da destekledi.

Elon Musk Twitter hesabı üzerinden MrBeast'e bir tweet attı. Elon Musk attığı tweet de ağaçların nereye dikildiğini ve nereye bağış yapıldığını sordu. Dünyaca ünlü YouTuber Marques Brownlee de Elon Musk'a cevap verdi. MKBD verdiği cevapta tüm Dünya için ihityaç duyulan bir ormana ağaçların dikileceğini, bağışların ise Arbor Day Foundation isimli kar amacı gütmeyen bir organizasyona gittiğini söyledi.

Ok, sounds legit, will donate 1M trees

Elon Musk gelen bu cevap üzerine hareket geçti ve "tamamdır herşey yasal görünüyor 1 milyon ağaç bağışlayacağım" dedi. Elon Musk attığı tweet ile Twitter'da kullanıcıların gönlünü kazandı. MrBeast sabah saatlerinde attığı tweetde Elon Musk'ın 1 milyon dolar bağışta bulunduğunu söyledi. Musk bağıştan sonra Twitter'daki adını Treelon olarak olarak değiştirdi.

Elon Musk has taken the throne 😍



Go donate! https://t.co/TGq0wXQnDY pic.twitter.com/rFujqhBJnq