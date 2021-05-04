Elon Musk'tan Apple Car'ı Tiye Alan Açıklama

Elon Musk'tan Apple Car göndermesi geldi. Geçtiğimiz gün Twitter'daki bir paylaşıma yanıt veren ve araba üretmek isteyen teknoloji şirketlerinin zorlu bir süreçten geçeceğini ifade eden Tesla CEO'su Elon Musk, prototip hazırlamanın kolay olduğuna inanıyor. Asıl zorluk ise arabayı üretmekte.

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformlarındaki esprili yanıtlarıyla tanınıyor. Ancak geçtiğimiz Pazartesi günü bir Twitter kullanıcısına, Tesla ile başardıklarını yapmanın kolay olmadığını söyledi.

Twitter kullanıcı Utsav Techie (@utsavtechie), birçok teknoloji şirketinin elektrikli araba üretme planlarını ima eden bir tweet paylaştı. Utsav tweet'te, "Apple araba yapıyor, Xiaomi araba yapıyor, LG araba yapıyor, Sony araba yapıyor, Huawei araba yapıyor, Tesla zaten araba yapıyor. Herkes araba yapacak" ifadelerini kullandı.

Utsav Techie'nin paylaştığı tweet'i yanıtsız bırakmayan Musk ise, "Prototip kolaydır, üretim zordur" diye bir açıklamada bulundu. Birçok Twitter kullanıcısı Musk'ın yorumunu desteklerken, bazıları ise Tesla'nın hala prototip aşamasında kaldığını belirterek Musk'a karşı çıktı.

Prototypes are easy, production is hard — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2021

Elon Musk Apple Car üretimine güvenmiyor mu?

Elektrik araba şirketinin yöneticisi olan Musk, Tesla'ya kurucu ortağı olarak katıldığında pek çok yatırımcı ona güvenmedi ve elektrikli araçların benzinli araçlara pratik bir alternatif olmadığına inandı.

Aslında Musk 2013'teki D11 Konferansı'nda elektrikli araba pazarına girmenin "yapabileceğiniz en aptalca şeylerden biri" olduğunu itiraf etmişti. Ancak bu alanda çok büyük bir pazar oluşturmak istediğini ve hiçbir büyük otomobil üreticisinin elektrikli araç yapmayacağına inandığı için bu işe girdiğini dile getirdi.

Musk daha önceki bir tweet'inde, prototipten üretime giden yolculuğun neden bu kadar zor olduğuna inandığını biraz daha açıklamıştı. Eski tweet'inde, "Tesla ve Ford, 1000'lerce otomobil üretiminin başlangıcında iflas etmeyen tek Amerikan otomobil üreticileridir" demişti. Ford CEO'su Jim Farley ise Musk'ın bu açıklamasına katılarak saygı duyduğunu aktarmıştı.

Tesla, elektrikli araçlar alanında bir öncü olarak biliniyor. Popüler elektrikli otomobilleri arasında Model 3, Model S ve Model Y yer alıyor. Şirketin yakında Hindistan pazarına gireceği ve bu sayede globalleşeceğine inanılıyor.

Peki ya siz Tesla CEO'su Elon Musk'ın bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla zorlu üretim sürecini başarılı bir şekilde geçebildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.