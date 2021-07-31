Elon Musk Apple CEO'su Olmak İstedi mi? Açıklama Yaptı

Elon Musk Apple CEO'su olacak iddiası gündeme bomba gibi düştü. Musk yeni paylaştığı bir tweette Tesla'yı satmak için Tim Cook ile görüşmediğini ve Apple CEO'su olmak isteyip istemediğini açıkladı.

Elon Musk Apple CEO'su olmak istedi mi?

Elon Musk'tan Apple'la ilgili yeni bir yorum geldi. Musk, bir zamanlar Apple yöneticisi Tim Cook ile Tesla'nın satın alınması ve buna karşılık Apple'ın yeni CEO'su olmak istediğinin söylenmesiyle ilgili bir kitap iddiasını yalanladı.

Musk paylaştığı bir tweette, "Apple'ın Tesla'yı satın alması hakkında konuşmak için Cook ile görüşmek istediğim bir nokta vardı. Cook ve ben birbirimizle hiç konuşmadık ya da yazışmadık. Herhangi bir satın alma koşulu teklif edilmedi. Görüşmeyi reddetti” dedi.

Cook & I have never spoken or written to each other ever.



There was a point where I requested to meet with Cook to talk about Apple buying Tesla. There were no conditions of acquisition proposed whatsoever.



He refused to meet. Tesla was worth about 6% of today’s value. — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

Elon Musk'ın yalanladığı bu satın alma iddiası, Wall Street Journal muhabiri Tim Higgins'in yakında çıkacak olan "Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century" kitabında yer alıyor.

Kitabın bu iddiaları daha önce Apple CEO'su Tim Cook'a da sorulmuştu. CNN Business muhabiri Kara Swisher ile yaptığı bir röportajda Cook, "Biliyorsun. İnşa ettiği şirkete büyük bir hayranlık ve saygı duymama rağmen Elon'la hiç konuşmadım" ifadelerini kullandı.

Musk ve Cook, en son Aralık 2016'da eski Başkan Donald Trump ile yaptığı bir toplantıda -aralarında Oracle CEO'su Safra Catz da vardı- yan yana otururken fotoğraflandı. İkisinin bu toplantı sırasında konuşup konuşmadığı belli değil.

Elon Musk'ın Apple eleştirisi sosyal medya gündeminde

Elon Musk'ın Apple eleştirisi App Store'un yüksek komisyonlarıyla ilgili. Son zamanlarda Epic Games ile davalık olan Apple, uygulama ve komisyon pazarını aleyhine kullanıyor olabilir.

Tesla CEO'su Elon Musk, Apple'ın App Store'daki komisyonlarını sorgulayan Fortnite yapımcısı Epic Games'e desteğini gösterdi. "Apple uygulama mağazası ücretleri, internetin fiili bir küresel vergidir. Epic haklı" ifadelerini kullanan Musk, Apple'ı açıkça eleştirmekten kaçınmadı.

Apple app store fees are a de facto global tax on the Internet. Epic is right. — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

Bilmeyenler için Apple, geçen yıl Epic Games tarafından mobil uygulamalar pazarındaki hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla açılan bir davayla mücadele ediyor. Ancak buna karşılık olarak Epic, Apple'ın komisyonlarını atlatmak için Fortnite'ta kendi uygulama içi ödeme sistemini tanıtarak Apple'ın kurallarını çiğnedi.

App Store uygulamalarını hem mahkemede hem de duruşmalarda savunan Apple, Reuters'in yorum talebine şimdilik yanıt vermedi.