Elon Musk Apple CEO'su Olmak İstedi mi? Açıklama Yaptı

Elon Musk Apple CEO'su olacak iddiası gündeme bomba gibi düştü. Musk yeni paylaştığı bir tweette Tesla'yı satmak için Tim Cook ile görüşmediğini ve Apple CEO'su olmak isteyip istemediğini açıkladı.

Elon Musk'tan Apple'la ilgili yeni bir yorum geldi. Musk, bir zamanlar Apple yöneticisi Tim Cook ile Tesla'nın satın alınması ve buna karşılık Apple'ın yeni CEO'su olmak istediğinin söylenmesiyle ilgili bir kitap iddiasını yalanladı.

Musk paylaştığı bir tweette, "Apple'ın Tesla'yı satın alması hakkında konuşmak için Cook ile görüşmek istediğim bir nokta vardı. Cook ve ben birbirimizle hiç konuşmadık ya da yazışmadık. Herhangi bir satın alma koşulu teklif edilmedi. Görüşmeyi reddetti” dedi.

Cook & I have never spoken or written to each other ever.



There was a point where I requested to meet with Cook to talk about Apple buying Tesla. There were no conditions of acquisition proposed whatsoever.



He refused to meet. Tesla was worth about 6% of today’s value.