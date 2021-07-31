Elon Musk, Apple-Epic Games Tartışmasında Tarafını Açıkladı

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, Apple-Epic Games tartışmasında tuttuğu tarafa Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bir tweette yer verdi. Musk'ın tarafını belli etmesinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, Musk'a yönelik eleştiride bulundu.

Apple ile Epic Games'in arasındaki hukuki mücadele uzun bir zamandan beri devam ediyor ve bu zamana kadar birçok ünlü isim ya Apple'ın ya da Epic Games'in tarafını tuttu. Birbirinden farklı isimler, birbirinden farklı görüşler ileri sürdü. Kimi Apple'ı desteklerken kimi de Epic'in tarafını tuttu ancak Elon Musk, uzun bir süredir devam eden tartışma hakkında yorum yapmamıştı. Musk, geçen gün paylaştığı bir tweetle tartışmaya katılan son isim oldu.

Elon Musk, Apple-Epic Games Kavgasında Kimin Tarafını Tutuyor?

Tesla CEO'su Elon Musk, son birkaç yıl içinde birbirinden çeşitli tweetleri ile sürekli olarak gündemde kalan bir isim oldu. Musk'ın son tweeti ise son zamanlarda eskiye kıyasla dinginleşmeye başlamış bir tartışmanın yeniden alevlenmesine yol açtı.

Musk, Apple'ın resmi uyguluma mağazası olan App Store'da uygulama geliştiricilerinden aldığı komisyon ücretini işaret ederek teknoloji devinin küresel bir vergi aldığını söyledi ve tartışmada haklı olan tarafın Epic Games olduğunu belirtti. Epic Google'a da dava açmış olsa da Musk'ın eleştirisinin odağında sadece Apple yer aldı.

Apple app store fees are a de facto global tax on the Internet. Epic is right. — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

Elon Musk'ın bir takipçisi, ünlü milyarderin bu fırsatı değerlendirerek bir telefon üzerinde çalıştığını öne sürdü. Diğer birkaç Twitter kullanıcısı da öne sürülen bu iddiayı destekledi.

Epic Games, Apple'a Neden Dava Açtı?

Epic, geçen yıl Apple'a karşı dava açmıştı. Şirketin odak noktasında Apple vardı çünkü Google, üçüncü taraf indirme işlemine izin verirken Apple ise App Store'un dışında indirme işlemi gerçekleştirilmesine izin vermiyor.

Şirketin teknoloji devine dava açmasının nedeni, Fortnite'ı App Store'dan kaldırması oldu. Apple, Fortnite'ın kaldırılma gerekçesinin ise şirketin uygulama içi satın alımlardan kesilen komisyon ücretinin kesilmemesi için alternatif bir ödeme yöntemi kullanması olduğunu belirtti.

Dava sürecinde ortaya çıkan bilgilere göre Apple sadece Fortnite'tan 100 milyon dolar kazanıyordu ve oyun App Store'dan kaldırıldığından beri 100 milyon dolar kazanamıyor.