Elon Musk, Apple-Epic Games Tartışmasında Tarafını Açıkladı

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, Apple-Epic Games tartışmasında tuttuğu tarafa Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bir tweette yer verdi. Musk'ın tarafını belli etmesinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, Musk'a yönelik eleştiride bulundu.

Apple ile Epic Games'in arasındaki hukuki mücadele uzun bir zamandan beri devam ediyor ve bu zamana kadar birçok ünlü isim ya Apple'ın ya da Epic Games'in tarafını tuttu. Birbirinden farklı isimler, birbirinden farklı görüşler ileri sürdü. Kimi Apple'ı desteklerken kimi de Epic'in tarafını tuttu ancak Elon Musk, uzun bir süredir devam eden tartışma hakkında yorum yapmamıştı. Musk, geçen gün paylaştığı bir tweetle tartışmaya katılan son isim oldu.

Tesla CEO'su Elon Musk, son birkaç yıl içinde birbirinden çeşitli tweetleri ile sürekli olarak gündemde kalan bir isim oldu. Musk'ın son tweeti ise son zamanlarda eskiye kıyasla dinginleşmeye başlamış bir tartışmanın yeniden alevlenmesine yol açtı.

Musk, Apple'ın resmi uyguluma mağazası olan App Store'da uygulama geliştiricilerinden aldığı komisyon ücretini işaret ederek teknoloji devinin küresel bir vergi aldığını söyledi ve tartışmada haklı olan tarafın Epic Games olduğunu belirtti. Epic Google'a da dava açmış olsa da Musk'ın eleştirisinin odağında sadece Apple yer aldı.

Apple app store fees are a de facto global tax on the Internet. Epic is right.