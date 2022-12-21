Elon Musk, Twitter CEO'luğunu Devredeceği "Aptal Kişiyi" Arıyor

Hatırlayacağınız üzere Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı ankette Twitter CEO'luğundan istifa edip etmeyeceğini sormuş ve on milyonlarca oy kullanılmasının ardından sonuç %57,5 ile istifa etmesi yönünde olmuştu. Bunun üzerine kendisinden harekete geçmesini bekleyenlere artık yalnızca Twitter Blue abonelerinin anketlere katılım sağlayabileceğini belirten Musk şimdi ise CEO'luğu devredeceği kişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

%57,5'lik kesimin talebine saygı duyduğunu belirten Elon Musk, "işi alacak kadar aptal olan kişiyi" bulduğunda Twitter'ın CEO'luğundan istifa edeceğini söyledi. Bu kişiyi bulana dek görevde olacağını belirten Musk'ın Twitter'ı devralmasından bu yana aldığı kararlar büyük ölçüde eleştiriliyor.

En son Twitter'da diğer sosyal medya sitelerinin bağlantılarının ve hesaplarının paylaşımını yasaklayan Musk, kısa bir süre sonra bu tip değişiklikleri gerçekleştirirken daha dikkatli olacaklarını belirterek özür dilemişti.

Elon Musk'ın Twitter Üzerindeki Değişiklikleri Sürüyor

Musk, Twitter'ı Ekim ayında satın aldığından beri, çalışanların yaklaşık yarısını kovdu ve duraklatmadan önce Twitter'ın ücretli doğrulama özelliğini pek çok değişikliğe uğrattı. Özellik kararlı hâliyle en son geçen hafta yeniden başlatıldı.

Görüşüyle ilgili gelen soruya yanıt olarak ise Musk, "yapmış olduğu işi yapmayı isteyecek biri bile olduğunu düşünmediğini" söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.