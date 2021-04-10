Elon Musk aşı karşıtı karikatürle Bill Gates'i hedef aldı. Geçtiğimiz saatlerde Twitter'dan paylaştığı bir karikatürde Bill Gates'in "aşı planlarını" deşifre eden Musk, tweet'i sadece 2 saat içerisinde sildi.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, aşı karşıtı politik bir karikatürü kullanarak Bill Gates ve Microsoft Zune'u hedef aldı.

Elon Musk aşı karşıtı karikatürle Bill Gates'i suçluyor

Elon Musk, sanatçı Ben Garrison tarafından yaratılan ve Microsoft kurucu ortağının resimli bir versiyonunu tasvir eden karikatürün düzenlenmiş versiyonunu tweet'ledi.

The Plannedemic isimli karikatür, Gates'in koronavirüs salgını ile yaptığı planları gösteriyor ve sonunda "zorunlu aşı yayılımı" başlatacağını iddia ediyordu. Elon Musk ise karikatürün değiştirilmiş halini Twitter hesabından paylaştı.

Musk tarafından paylaşılan düzenlenmiş karikaktürde, aşı lansmanı listede ileri sıraya alındı ve yeni bir son adım eklendi: "Zune Relaunch" (Zune'un yeniden tanıtılması).

Musk, karikatürü paylaştığı tweet'te, "Yakında Zune için garip bir arzu hissedeceksin" diye yazdı. Karikatürü takip eden diğer tweet'te ise, "Bu aslında oluyor" ifadesini kullandı.

Musk'ın bu tartışmalı tweet'inin daha da merak uyandıran hale gelmesinin sebebi tweet'in silinmesinden kaynaklanıyor. Paylaşım yapıldıktan ve 10 bini aşkın beğeni almasından sadece 2 saat sonra tweet silindi.

Şu aşamada Microsoft Zune nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Apple'ın iPod rakibi olan Microsoft Zune MP3 oynatıcısı ilk olarak 2006 yılında piyasaya sürülmüştü. Ancak Microsoft, 2011 yılında Zune üretimini durdurdu. Musk'ın tweet'ine göre aşılama sonrasında üretim yeniden başlatılabilir.

Musk'ın tweet'i neden sildiği veya aşı karşıtı bir karikatür paylaşarak COVID-19 aşıları hakkındaki korkuları körüklemeyi amaçlayıp amaçlamadığı belli değil.

Başkan Donald Trump'ı destekleyen muhafazakar karikatürist olan Ben Garrison, bu yılın başlarında Twitter'dan uzaklaştırılmıştı. "Plannedemic" isimli karikatürüyle Bill Gates'in yapacaklarını ortaya çıkaran Garrison, aşamalardan birinde "Başkan Trump'ı suçla" ifadesini kullanmıştı.

Bill and Melinda Gates Vakfı aracılığıyla Gates, COVID-19 ile savaşmak için kullanılanlar da dahil olmak üzere aşıların sesli bir savunucusu oldu.

Aşılara karşı çıkanlar ise milyarder hakkında komplo teorileri yaydı. Bu teorilerden en meşhur olanı, Gates'in mikroçipleri COVID-19 aşıları yoluyla gizlice yerleştirmeye çalıştığını iddia ediyordu. Hayırsever milyarder, bu tür teorileri görmezden geliyor.