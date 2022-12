Elon Musk Oylamada Kaybetti: Askıya Aldığı Hesapları Geri Açtı

Twitter'ın başında Elon Musk olduğu sürece sevilen sosyal medya teknoloji gündeminden düşmeyecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta Twitter Blue'nun yeniden aktif edilmesinden daha çok konuşulan olay, @ElonJet isimli hesabın askıya alınması olmuştu. Birçok kullanıcı, Elon Musk'ın kişisel karar verdiğini düşünerek ünlü milyardere tepki gösterdi.

Her büyük olayda olduğu gibi bu durum için de oylama açan Elon Musk, oylamada kaybetti. Bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda askıya alınan hesapların geri açıldığını açıkladı.

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe