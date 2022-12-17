Elon Musk Oylamada Kaybetti: Askıya Aldığı Hesapları Geri Açtı

Twitter'ın başında Elon Musk olduğu sürece sevilen sosyal medya teknoloji gündeminden düşmeyecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta Twitter Blue'nun yeniden aktif edilmesinden daha çok konuşulan olay, @ElonJet isimli hesabın askıya alınması olmuştu. Birçok kullanıcı, Elon Musk'ın kişisel karar verdiğini düşünerek ünlü milyardere tepki gösterdi.

Her büyük olayda olduğu gibi bu durum için de oylama açan Elon Musk, oylamada kaybetti. Bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda askıya alınan hesapların geri açıldığını açıkladı.

Elon Musk: "Bu Hesap Ailemi Tehlikeye Atıyor"

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Tartışmalara konu olan @ElonJet isimli hesap, bağımsız bir yazılım geliştiricisi olan Jack Sweeney tarafından yönetiliyor. Ünlü isimlerin özel jetlerini takip eden bot hesaplar yaratmasıyla ünlü olan Jack Sweeney'in @ElonJet isimli hesabı, ünlü milyarderin jetinin anlık olarak konumunu paylaşıyordu.

Bu haftanın başlarında Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle @ElonJet hesabı askıya alındı. Bu olayın ardından birçok kişi, sürekli olarak "özgür düşünce" hakkında konuşan Elon Musk'ın konu kendisine geldiğinde iki yüzlü davrandığını savundu. Elon Musk ise kendisini takip eden yüzü kapalı bir insanın videosunu paylaşarak, yaşanan durumun ailesini tehlikeye attığını belirtti.

Anyone recognize this person or car? pic.twitter.com/2U0Eyx7iwl — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022

Gelen tepkilerin ardından dün bir oylama açan Elon Musk, takipçilerine askıya aldığı hesabı ne zaman açması gerektiğini sordu. 3.7 milyon kişinin katıldığı oylamada %58,7 oranında "Hemen" cevabı öne çıktı. Bu sabah saatlerinde konuyla ilgili paylaşım yapan Elon Musk, "Halk konuştu. Benim anlık lokasyonumu gösteren hesaplar yeniden açıldı." sözlerine yer verdi.