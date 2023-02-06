Elon Musk, 2018'de Atmış Olduğu Tweet'ten Yargılandı: Karar Belli Oldu!

Tesla'nın kurucu ortağı Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisini yeniden özel mülkiyete geçirmek için "finansman sağladığını" söylediği bir tweet nedeniyle suç işlemekten aklandı.

Hissedarlar, Musk'ın Ağustos 2018'de yaptığı paylaşımlarla kendilerini yanlış yönlendirdiğini ve bu nedenle milyarlarca dolar kaybettiklerini savunmuşlardı. Musk'ın 2018 yılında belirttiği 72 milyar dolarlık (60 milyar sterlin) satın alma hiçbir zaman gerçekleşmedi. Sorumlu bulunması hâlinde Musk'ın milyarlarca dolar tazminat ödemesine karar verilebilirdi.

Elon Musk Tüm Suçlamalardan Beraat Etti

Dokuz jüri üyesinin Cuma günü öğleden sonra toplu davayla ilgili kararlarını vermeleri iki saatten az sürdü. San Francisco'da adil bir yargılama yapılamayacağını ileri sürerek davanın Tesla'nın merkezinin bulunduğu Texas'a taşınmasını isteyen Musk, sonucu memnuniyetle karşıladı.

Musk mutluluğunu, geçtiğimiz Ekim ayında 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da şu mesajla paylaştı: "Tanrıya şükür, halkın bilgeliği galip geldi! Tesla'yı özelleştirme davasında jürinin oybirliğiyle masumiyet kararı vermesinden dolayı derin minnettarlık duyuyorum."

Hissedarlar tarafından tutulan bir ekonomiste göre birçok kişinin tweet'e dayanarak hisselerini alıp satma kararı vermesinin ardından yatırımcı kayıpları 12 milyar dolar olarak hesaplandı.