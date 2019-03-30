Elon Musk Bazı Tesla Bayilerini Kapatıyor

Elektrikli otomobiller üretmek konusunda öncü olan Tesla’nın girişimci CEO’su Elon Musk, bazı Tesla bayilerini kapatmayı planlıyor.

Musk’ın böyle bir karar almasının en önemli sebeplerinin, bazı bayilere gelen ziyaretçi sayılarının az olması ve bayi satışları yerine online satışlara ağırlık verilmek istenmesi olduğu belirtiliyor.

Şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile durumu bildiren Musk, özellikle satışları düşük olan bayilerin kapatılacağını açıkladı.

Bazı Tesla bayilerine yeterli sayıda ziyaretçi gelmediğine ve gerçekleştirilen satışların bayi maliyetlerini karşılamadığına dikkat çeken Musk, Tesla’yı online satışlar konusunda güçlendirmek istediğini belirtti.

Satış rakamları yeterli olmayan bayilerin kapatılacağını söyleyen Musk, bayi müdürlerinin bayi satış performanslarını yeterli sevilere çekmeleri gerektiğini hatırlattı.