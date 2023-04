Elon Musk Bu Sefer de Bedava Mavi Tik Dağıtmaya Başladı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında sosyal medya platformuna eklenen ücretli abonelik sistemi Twitter Blue, birçok kişinin tepkisini çekmişti. Kararından geri adım atmayan Elon Musk, para ödemeyen onaylanmış hesapların mavi tik özelliğini kaldırdı.

Kısa sürede ünlüler tarafından tepki toplayan olay sonrası Elon Musk geri adım atmış gibi duruyor. ABD'li birçok ünlü bedava mavi tik aldı.

Elon Musk reveals he is ‘personally paying’ the Twitter Blue subscriptions of some celebrities to keep their checkmark, such as Lebron James and Stephen King. pic.twitter.com/ulLvwOyLIn