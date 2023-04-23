Elon Musk Bu Sefer de Bedava Mavi Tik Dağıtmaya Başladı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında sosyal medya platformuna eklenen ücretli abonelik sistemi Twitter Blue, birçok kişinin tepkisini çekmişti. Kararından geri adım atmayan Elon Musk, para ödemeyen onaylanmış hesapların mavi tik özelliğini kaldırdı.

Kısa sürede ünlüler tarafından tepki toplayan olay sonrası Elon Musk geri adım atmış gibi duruyor. ABD'li birçok ünlü bedava mavi tik aldı.

Abonelik Ücretini Elon Musk Ödüyor!

Elon Musk reveals he is ‘personally paying’ the Twitter Blue subscriptions of some celebrities to keep their checkmark, such as Lebron James and Stephen King. pic.twitter.com/ulLvwOyLIn — Pop Base (@PopBase) April 20, 2023

Mavi tiklerin kaldırılmasının ardından bazı ünlü isimlerin mavi tik özelliklerini para ödememelerine rağmen geri aldıkları fark edildi. Bunların başında ünlü roman yazarı Stephen King geliyordu.

Ünlü yazar, herhangi bir ücret ödememesine rağmen Twitter Blue abonesi olduğunu yazdığı bir paylaşım yaptı. Elon Musk ise paylaşıma "Rica ederim, namaste" yorumunda bulundu.

İddiaya göre Stephen King'in abonelik ücretini Elon Musk cebinden ödedi. Öte yandan Stephen King'in yanında William Shatner ve LeBron James'in de ücretsiz abonelik aldığı açıklandı.

Bazı kullanıcılar ünlü kişilere uygulanan çifte standartı eleştirirken bazı ünlüler ise kendilerinin neden bedava abonelik almadığını merak etti. İddialara göre Twitter, gelen tepkiler sonrasında 1 milyon ve üzeri aboneye sahip tüm hesaplara ücretsiz mavi tik sağlayacak.