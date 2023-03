Oscar Ödüllü Alex Gibney'den Elon Musk Belgeseli Geliyor

Oscar ödüllü film yapımcısı Alex Gibney, Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su ve multi-milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk hakkında yeni bir belgesel üzerinde çalışıyor.

Musk'ın dünyanın en zengin adamı olması hakkında "kesin ve yalın bir inceleme" olacağını belirten Gibney belgesel hakkında şunları söyledi:

"Bu film üzerinde bir süredir aralıklarla çalışıyorum ve bu konuda son derece heyecanlıyım. Benimle birlikte çalışan bu olağanüstü ekipten de çok memnunum."

Alex Gibney'in Geçmişi

Gibney, Aralık 2002'de Dilawar adlı bir Afgan şoförün Amerikan askerleri tarafından dövülerek öldürülmesine odaklanan ve Bagram hava üssündeki gizli bir bölgede yargısız infaz edilerek sorgulanan 2007 yapımı Taxi to the Dark Side filmiyle Akademi Ödülü kazanmıştı.

Ayrıca Enron: The Smartest Guys in the Room, Going Clear: Scientology and the Prison of Belief ve Steve Jobs Man in the Machine belgesellerinin de çekimini üstlendi.

Peki sizin Elon Musk belgeselinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.