Elon Musk ve Binance CEO'su Dogecoin Yüzünden Twitter'da Atıştı

Elon Musk ve Binance CEO'su Dogecoin problemleri yüzünden birbirine girdi: Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Binance sistemlerinde yaşanan Dogecoin aksaklığı yüzünden kripto para borsası Binance CEO'su Changpeng Zhao ile Twitter'da bir tartışma yaşadı.

Bilmeyenler için Binance, bir ağ güncellemesinden sonraki aksaklık nedeniyle 11 Kasım'da Dogecoin çekme işlemlerini askıya aldı. Kripto borsası, sorun çözüldükten sonra para çekme işlemlerine devam edeceğini, ancak askıya almanın 29 Kasım'a kadar sürebileceğini de ekledi.

Daha önce Dogecoin'i en sevdiği kripto para birimi olarak adlandıran Musk, bu konuya ilişkin Zhao'nun tweetine cevap verdi, "Doge müşterilerinize neler oluyor?" diye sordu ve "Kulağa şüpheli geliyor." diye ekledi.

Binance, kurumsal Twitter hesabında ise, "Şaşırtıcı değil, sadece sinir bozucu ve üzerinde çalışıyoruz" diyerek yanıt verdi.

Musk, "Binance kullanan Doge sahipleri, kendi hataları olmayan hatalardan korunmalıdır" diyerek Binance platformunu ve kullanıcılarını uyarmayı ihmal etmedi.

Zhao ayrıca Musk'a kişisel Twitter hesabından yanıt verdi. Binance'in, bunun en son Doge cüzdanı güncellemesiyle ilgili bir sorun olduğundan oldukça emin olduğunu söyledi ve neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

Ayrıca 2 Kasım'da The Guardian tarafından yayınlanan Tesla'nın yazılım hatası nedeniyle ABD'deki yaklaşık 12.000 aracını geri çağırdığı ve "Burada ne oldu?" diye sorduğu bir makaleye bağlantı verdi.

Elon, we are pretty certain it is an issue with the latest #doge wallet. We are in communications with the devs. Apologies for any inconvenience that may have caused you.



What happened here? 👀https://t.co/g2J50zqbEu