Elon Musk Bir Günde Servetine 12 Milyar Dolar Ekledi

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, akılllara durgunluk veren bir para kazandı. Elon Musk'ın kişisel serveti, Tesla'nın hisselerindeki artış nedeniyle sadece bir günde 12 milyar dolar arttı.

Dünyanın önemli finans yayınlarından Business Insider, Tesla hisselerini yakından takip ediyordu. Geçtiğimiz günlerde bir gün içerisinde hızlı bir yükseliş sergileyen Tesla hisseleri, Musk'a da büyük kazandırdı. Güney Afrika asıllı girişimci Elon Musk'un serveti 1 günde 12 milyar dolar artarak 45.2 milyar dolara ulaştı.

Tesla'nın dördüncü finansal çeyrek raporları beklenenin çok üzerinde çıkmıştı. Beklentinin üstünde çıkan rakamlar, yatırımcıların yönlerini Tesla hisselerine çevirmişti. BBC'de yer alan başka bir habere göre, Tesla hissesi 887 dolara yükseldi ve şirketin değeri 150 milyar dolar barajını geçti.

Hisselerdeki beklenmedik bu artış, şirketin kurucusu ve yöneticisi Elon Musk'a büyük kazandırdı. Servetine sadece 24 saat içerisinde 12 milyar dolar daha ekleyen Musk, eşine az rastlanır bir başarı elde etmiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde buna benzer bir artışı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yakalamıştı. Bezos, sadece 15 dakika içerisinde servetine 13 milyar dolar eklemiş ve kırılması çok güç bir rekorun altına imzasını atmıştı.