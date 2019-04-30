Elon Musk, Bir Hayalini Daha Gerçekleştiriyor

21. yüzyılın en önemli figürlerinden biri olan Elon Musk, bir hayalini daha gerçekleştirmeye çok yaklaştı. Ucuz ve yüksek hızlı internet erişimi için yörüngeye binlerce mikro uydu yerleştirmek isteyen Tesla ve SpaceX CEO’su, yetkililerden izni koparmayı başardı.

Uzaya göndereceği geniş bant uydusu ile gezegenimizin tamamına ucuz internet sağlamak isteyen Musk, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından ikinci kez onay aldı.

SpaceX'in 4.425 adet uydu ile küresel internet sağlamayı hedeflediği Starlink projesi, önümüzdeki 10 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak ve uydudan internet hizmetinin öncüsü olacak.

Musk, 10 milyar dolar maliyetli projenin startını bu yıl içinde verecek. Her şeyin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda ise 2024 yılında uzaya ikinci bir uydu daha gönderilecek. Dünya yörüngesinin 1150 ile 1325 km üzerinde uydular, 1 Gbps bağlantı sunacak.

Ka (20/30 GHz) ve Ku (11/14 GHz) bant frekanslarını kullanacak olan SpaceX, mevcut internet hızının ciddi derecede artacağını ve gezegenin her bir noktasının internetle buluşacağını söylüyor.

Şubat 2018’de, Starlink projesinin iki prototip uydusundan biri Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılmıştı. Gezegenin her noktasına uygun fiyata yüksek hızlı internet erişimi sağlamayı amaçlayan projenin, 2020 yılında sınırlı kapasiteyle de olsa hizmete geçmesi hedefleniyor.