Elon Musk Bitcoin'in Kurucusu Olabilir mi?

Kurucusunun kim olduğu hala bilinmeyen kripto para birimi Bitcoin için önemli bir iddia ortaya atıldı. Sahil Gupta isimli eski bir SpaceX mühendisi, Bitcoin’in kurucusu Elon Musk açıklamasını yaptı.

2008 yılında dünya büyük bir ekonomik buhranın içindeyken, Satoshi Nakamoto imzalı bildiriyle Bitcoin’in ilk adımı atılmıştı. Bildiride, o günün ekonomik şartları özetlendikten sonra Bitcoin’in buna nasıl bir çözüm getirebileceği açıklanmış, ardından da para biriminin çalışma mantığı anlatılmıştı. Her ne kadar bildirinin altında Satoshi Nakamoto ismi yer alsa da Bitcoin’in kurucusu ya da kurucularının gerçek kimlikleri bugüne kadar ortaya çıkmamıştı.

2015 yılında SpaceX’teki görevinden ayrılan Sahil Gupta isimli bir mühendis, yaptığı açıklamayla Satoshi Nakamoto’nun aslında Elon Musk olduğunu söyledi. Yale Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği okuduktan sonra SpaceX’te çalışmaya başlayan Gupta, Bitcoin’in kurucusunu Elon Musk olarak göstermesinin sebeplerini şöyle açıkladı:

Elon Musk, Satoshi Nakamoto Olabilir Mi?

Teknik kapasite: Bitcoin, çok iyi C++ bilgisiyle yazılmıştı. SpaceX’te işinin büyük bölümü C++ olan Elon Musk’ın yeterli teknik kapasitesi var. Ayrıca Hyperloop projesinin altında da kripto para birimleri ve ekonomiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Problem çözme tutkusu: Dünya ekonomik olarak sallantıdayken, ekonomik problemi çözmek için de Elon Musk ortaya atılmış olabilir. Göreceli sessizlik: Bugüne kadar Bitcoin ile ilgili açıklama yapmayan, yaptığı zaman da hep gizli ve nüktedan bir üslup seçen Elon Musk, konuya göreceli olarak yaklaşmasıyla da dikkatleri çekiyor. Paraya ihtiyacının olmaması: Bitcoin’in kurucusu olarak geçen Satoshi’nin, Bitcoin’in değeri 712 dolarken, toplamda 700 milyon dolardan fazla Bitcoin tuttuğu ortaya çıkmıştı. Bugünkü değeriyle Satoshi’nin yaklaşık 9 milyar dolarlık bir stokunun olduğu tahmin ediliyor. Elon Musk’ın toplam servetinin 19.7 milyar olduğu düşünülürse, bu büyüklükte bir Bitcoin’i hala satmaması açıklanmış olabilir.

Tüm bu iddiaların yanı sıra Elon Musk’ın Satoshi olmadığına dair fikirler de mevcut. 2008 yılında Elon Musk’ın da büyük ekonomik krizler geçirdiğini, SpaceX ve Tesla’yı batmaktan kurtarmaya çalıştığını unutmamak gerek. Bununla birlikte Musk gibi sahne ışıklarının altında yaşayan birinin bu kadar gizli kalmasının da ihtimali pek az. Son olarak, Musk’ın Bitcoin’e dair açıklamalar yapmaması, yaptığında da “muhtemelen iyi bir şeydir” gibi yuvarlak sözler etmesi, kendisinin konuya uzak olduğunun bir başka göstergesi.