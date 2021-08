Steve Jobs'ın Yazarından Elon Musk Biyografi Kitabı Geliyor

Elon Musk biyografi kitabı resmileşti. Steve Jobs ve Benjamin Franklin gibi isimlerin biyografilerini yazmasıyla tanınan Walter Isaacson, şimdi de Tesla ve SpaceX CEO'su hakkında bir araştırma yürütüyor.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Çarşamba günü, biyografi yazarı Walter Isaacson'ın kendisi hakkında bir kitap yazacağını tweetledi. Musk açıklamasında, "Tesla, SpaceX ve (hakkımdaki) genel gidişimi merak ediyorsanız Walter Isaacson bir biyografi yazıyor." ifadelerini kullandı.

Tulane Üniversitesinde tarih profesörü olan Isaacson, Benjamin Franklin, Henry Kissinger ve Steve Jobs'un biyografilerini yazmasıyla tanınıyor. Son kitabı "The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race" ise gen düzenleme teknolojisi CRISPR'yi geliştiren Nobel Ödüllü biyokimyacı hakkında.

Isaacson, Musk hakkında bir biyografi kitabı yazmasıyla ilgili yorum talebine şimdilik yanıt vermedi. Isaacson'ın birkaç kitabını yayınlamış olan Simon & Schuster, bir Musk biyografisine dahil olup olmayacağına dair soruya da yanıtsız bıraktı.

If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021

Elon Musk biyografi kitabı ne zaman çıkacak?

Cesur stili ve açık sözlü varlığıyla tanınan milyarder Musk ise popüler bir kitap konusu olmak için yeterli özelliklere sahip gibi görünüyor. Ancak Musk, kitabın ne zaman çıkacağını söylemedi.

Bu hafta Wall Street Journal muhabiri Tim Higgins, Musk hakkında "Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century" adlı bir kitap yayınladı. Kitap, Musk'ın bir zamanlar Apple CEO'su Tim Cook'a Apple'ın yeni CEO'su olmak istediğinin söylenmesiyle ilgili bir anektodu içeriyordu.

Musk ise bir tweette bu sohbetin gerçekleştiğini reddetti, kendisinin ve Cook'un hiçbir zaman konuşmadıklarını veya yazışmadıklarını ekledi. Musk paylaştığı bir tweette, "Apple'ın Tesla'yı satın alması hakkında konuşmak için Cook ile görüşmek istediğim bir nokta vardı. Cook ve ben birbirimizle hiç konuşmadık ya da yazışmadık. Herhangi bir satın alma koşulu teklif edilmedi. Görüşmeyi reddetti” dedi.

Gazeteci Ashlee Vance'in 2015 Musk biyografisi "Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future" da iddialı bir anekdot içeriyordu. Vance, anonim bir Tesla çalışanına dayandırdığı iddiasında, teknoloji girişimcisinin bir zamanlar iş etkinliğinde çocuğunun doğumuna katılmayı seçen çalışanı azarladığını iddia etti. Musk ise böyle bir olayın gerçekleştiğini yalanlamıştı.