Elon Musk Çalışanıyla Dalga Geçti: "Zaten Çalışmıyorsan Kovulamazsın"

Teknoloji dünyasının en ünlü ismi konumundaki Elon Musk'ın vukuatları bitmek bilmiyor. Ünlü milyarder, bu sefer de bir Twitter çalışanıyla atıştı.

Ueno isimli Twitter tarafından satın alınan dijital ajansın kurucusu olan Thorleifsson, 9 gün önce iş bilgisayarına erişimle ilgili yaşadığı sorun hakkında Elon Musk'a soru yöneltti. Elon Musk, ilerleyen tartışma içerisinde Twitter çalışanına gülücük emojisi attı ve kendisinin aslında "gerçekten çalışmadığını" iddia etti.

@iamharaldur kullanıcı ismine sahip olan eski Twitter çalışanı, kendisnin ve 200 diğer Twitter çalışanının şirket bilgisayarlarına erişiminin kesildiğini, konuyla alakalı Twitter İnsan Kaynakları Departmanı'na başvurmalarına rağmen herhangi bir geri dönüş alamadıklarını belirtti.

Bunun öncesinde bizzat Elon Musk'ın kendisine de e-posta atan Thorleifsson, Twitter'dan yaptığı çağrının binlerce etkileşim almasının ardından ünlü milyarderden sonunda cevap aldı.

Alaycı bir şekilde çalışanına Twitter'da ne iş yaptığını soran Elon Musk, Thorleifsson'un hukuki çekincelerine şahsen izin verdikten sonra detaylı bir cevapla karşılaştı. Thorleifsson, 500 bin dolar değerinde SaaS kontratı olmak üzere işe alım süreçleri gibi konularda aldıkları görevlerden bahsetti.

But was he fired? No, you can’t be fired if you weren’t working in the first place!