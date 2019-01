Elon Musk, CERN için Tünel Kazmak İstiyor!

Tesla, SpaceX ve Boring Company şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) için uygun maliyetli yeni bir parçacık hızlandırıcı tünel inşa edebileceğini söyledi.

Los Angeles trafiğini azaltmak amacıyla şehrin altına deva bir tünel kazan Elon Musk, ilk Boring Company tünelini geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtmıştı.

Güney Afrika asıllı ABD’li girişimci, kazma işinden büyük zevk almış olacak ki, bu kez de CERN için bir tünel kazmak istiyor.

Director of CERN asked me about Boring Co building the new LHC tunnel when we were at the @royalsociety. Would probably save several billon Euros.