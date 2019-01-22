Elon Musk, CERN için Tünel Kazmak İstiyor!

Tesla, SpaceX ve Boring Company şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) için uygun maliyetli yeni bir parçacık hızlandırıcı tünel inşa edebileceğini söyledi.

Los Angeles trafiğini azaltmak amacıyla şehrin altına deva bir tünel kazan Elon Musk, ilk Boring Company tünelini geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtmıştı.

Güney Afrika asıllı ABD’li girişimci, kazma işinden büyük zevk almış olacak ki, bu kez de CERN için bir tünel kazmak istiyor.

Director of CERN asked me about Boring Co building the new LHC tunnel when we were at the @royalsociety. Would probably save several billon Euros. — Elon Musk (@elonmusk) 21 Ocak 2019

MIT Technology Review, pazartesi günü CERN’ün “Gelecek Dairesel Çarpıştırıcı (FCC)” isimli yeni parçacık hızlandırıcısına ait bir raporu Twitter’dan paylaştı. Söz konusu tweet’e bir yorum yazan Musk, CERN direktörü Fabiola Gianotti'nin kendisine Boring Company’nin inşa ettiği tünel hakkında soru sorduğunu söyleyerek, “Muhtelemen birkaç milyar euro tasarruf edebilir” ifadelerini kullandı.

Kısacası Musk, yeni parçacık çarpıştırıcısını daha düşük maliyetle inşa edebileceğini ima ediyor.

CERN’ün görkemli projesi, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndan (LHC) 4 kat daha büyük olacak. İsviçre’nin altında 27 kilometrelik bir alanda inşa edilecek çarpıştırıcının, yaklaşık 5,7 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

CERN’ün medya ilişkileri başkanı Arnaud Marsollier, yakın zamanda Musk ve Gianotti'nin Royal Society’de görüşme fırsatı bulduklarını ve Musk’ın Boring Company hakkında kısa bir sunum yaptığını belirtti.

Ünlü girişimci, uzay şirketi SpaceX’in Hawthorne, California’daki genel merkezi altında uzanan ilk Boring Company test tünelini 18 Aralık 2018 tarihinde resmen açmıştı. Hawthorne'un altından geçen tünel, şirketin yeni nesil toplu taşıma araçları geliştirme hedeflerine yönelik araştırma ve geliştirme merkezi olarak hizmet verecek.