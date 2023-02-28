Elon Musk'tan ChatGPT'ye Rakip Geliyor!

The Information'ın haberine göre Elon Musk geçtiğimiz haftalarda OpenAI tarafından üretilen popüler sohbet botu ChatGPT'ye bir alternatif geliştirmek üzere yapay zekâ araştırmacılarıyla temasa geçti. Milyarder isim, daha önce Alphabet'in DeepMind AI şirketinde çalışan yapay zekâ araştırmacısı Igor Babuschkin ile bir araştırma laboratuvarı kurma konusunda görüşmeler yaptı.

Musk, OpenAI'yi 2015 yılında Y Combinator adlı girişim hızlandırıcısının başkanı Sam Altman ile birlikte yapay zekâ gelişimini takip etmek üzere kurmuş ve çıkar çatışması endişesiyle istifa ettiği 2018 yılına kadar da başkanlığını yürütmüştü. Musk'ın günümüzde OpenAI ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor.

Elon Musk Yapay Zekâ Araştırma Laboratuvarı Kuruyor

Yapay zekâ kullanımını yaygınlaştırma yarışı son dönemde yüksek vitese geçtiğinden Musk'tan böyle bir atılım birçok kişi bekliyordu. OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Bard'ı gibi rakipleri, e-postalara yanıtlar üreterek, raporları özetleyerek ve sorularımızı konuşmaya dayalı ve yaratıcı bir tonda yanıtlayarak çevrimiçi yaşamlarımızı önemli ölçüde dönüştürme potansiyeline sahip.

Musk ve Babuschkin yapay zekâ araştırmalarını sürdürmek için bir ekip kurmayı görüştü ancak proje henüz erken aşamalarda ve belirli ürünler geliştirmek için somut planlar yok. Babuschkin de yaptığı açıklamada projeye resmî olarak katılmadığını söyledi.

Şimdilik konuya dair başka bir gelişme yok ancak Musk'ın yapay zekâ alanına yatırım yapmak istediği bilinen bir gerçek, bu nedenle ilerleyen süreçte konuya dair yeni gelişmeler görmeyi bekliyoruz.