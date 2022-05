Elon Musk'ın Bir Kadına Cinsel Tacizde Bulunduğu İddia Ediliyor

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, dün gece geç saatlerde bir tweet'te kendisine yönelik "vahşi suçlamaların" doğru olmadığını söyledi. Bu suçlamaların ne olduğunu açıklamamış olsa da Perşembe günü bir Insider raporu, havacılık şirketinin milyarderi cinsel tacizle suçlayan bir uçuş görevlisine susması için 250.000 dolar ödediğini bildirdi.

Insider tarafından elde edilen röportajlara ve belgelere atıfta bulunan raporda, kadının Musk'a yaptığı bir masaj sırasında Musk'ın ereksiyon halindeki cinsel organını kadına gösterdiğini, rızası olmadan dokunduğunu ve kendisiyle birlikte olması hâlinde ona bir at satın almayı teklif ettiğini iddia ettiği belirtildi.

Musk, doğrudan bu iddialara atıfta bulunmasa da "kayıtlara göre bu vahşi suçlamalar kesinlikle doğru değil" diye tweet attı.

Musk bir sonraki tweet'inde ise bu suçlamalara siyasi mercekten bakılması gerektiğini ve kendisine karşı oyunlar oynandığını belirtti.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech