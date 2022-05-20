Elon Musk'ın Bir Kadına Cinsel Tacizde Bulunduğu İddia Ediliyor

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, dün gece geç saatlerde bir tweet'te kendisine yönelik "vahşi suçlamaların" doğru olmadığını söyledi. Bu suçlamaların ne olduğunu açıklamamış olsa da Perşembe günü bir Insider raporu, havacılık şirketinin milyarderi cinsel tacizle suçlayan bir uçuş görevlisine susması için 250.000 dolar ödediğini bildirdi.

Insider tarafından elde edilen röportajlara ve belgelere atıfta bulunan raporda, kadının Musk'a yaptığı bir masaj sırasında Musk'ın ereksiyon halindeki cinsel organını kadına gösterdiğini, rızası olmadan dokunduğunu ve kendisiyle birlikte olması hâlinde ona bir at satın almayı teklif ettiğini iddia ettiği belirtildi.

Musk, doğrudan bu iddialara atıfta bulunmasa da "kayıtlara göre bu vahşi suçlamalar kesinlikle doğru değil" diye tweet attı.

And, for the record, those wild accusations are utterly untrue — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

Musk bir sonraki tweet'inde ise bu suçlamalara siyasi mercekten bakılması gerektiğini ve kendisine karşı oyunlar oynandığını belirtti.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

Insider, iddia edilen olayın 2016 yılının sonlarında Londra'ya giden bir uçuşta Musk'ın bir SpaceX jetindeki odasında kendisine "tam vücut masajı" yapmasını istemesinden sonra yaşandığını bildirdi. Habere göre Musk, Insider'a "bu hikâyede çok daha fazlası" olduğunu söyledi ve yayından makalenin iddialarına yanıt vermesi için daha fazla zaman istedi.

Elon Musk İddiaları Kararlı Bir Şekilde Yalanlıyor

Musk'ın Insider'a cevabı "Cinsel tacize meyilli olsaydım bunun 30 yıllık kariyerimde ilk kez gün ışığına çıkması pek olası olmazdı." ifadeleriyle oldu. Insider, Musk'ın yanıt vermek için daha fazla zaman talep etmesinin ardından yayın tarihini değiştirdiğini ancak Musk'ın iddialar hakkında hiçbir zaman daha fazla yorum yapmadığını bildirdi. SpaceX hukuk işleri başkan yardımcısı Christopher Cardaci de Insider'a "Herhangi bir uzlaşma anlaşması hakkında yorum yapmayacağım." dedi.

Bildirilen raporda ne Insider ile görüşen arkadaşın ne de yayın tarafından röportaj yapmayı reddeden kadının ismi açıklanmadı. Rapora göre uçuş görevlisi, SpaceX ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak olanları ifşa etmeme anlaşması imzaladı.