Elon Musk İnsanları Daha Fazla Çocuk Yapmaya Çağırıyor

Elon Musk çocuk yapma konusunda diğer birçok insandan farklı bir görüşe sahip. Elon Musk, insanların daha fazla çocuğu olmazsa medeniyetin çökeceğine inanıyor. ABD'de ve Avrupa'da çocuk sahibi olma oranı bir hayli azalmış durumda.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, insanların daha fazla bebek sahibi olmasını istiyor.

Musk, Pazartesi günü bir Wall Street Journal etkinliğinde “Yeterli insan yok. Bunu yeterince vurgulayamam ama yeterince insan yok.” dedi.

Teknoloji milyarderi, düşük ve hızla azalan doğum oranlarının uygarlık için en büyük risklerden biri olduğunu dile getirdi.

Musk'ın yorumları, iklim değişikliği ve eşitsizlik gibi endişeleri öne sürerek artan sayıda insan çocuk sahibi olmamaya karar vermesine karşı geliyor.

Ancak Musk, çok fazla "akıllı" insanın, dünyadaki nüfusun arttığını ve nüfusun kontrolden çıktığını düşündüğünü söyledi. Musk ise bu düşünceye katılmıyor. "Tam tersi" dedi ve insanları verilere bakmaya çağırdı: “İnsanların daha fazla çocuğu olmazsa, medeniyet çökecek."

Bu yüzden mi bu kadar çok çocuğu olduğu sorulduğunda ise altı çocuk babası iyi bir örnek olmaya çalıştığını ve söylediği şeyi uygulaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Elon Musk'tan çocuk yapın önerisi geldi

Morgan Stanley'deki analistler, Temmuz ayında yatırımcılara yönelik bir notta, iklim değişikliğine ilişkin korkular nedeniyle çocuk sahibi olmama hareketinin büyüdüğünü ve doğurganlık oranlarını doğurganlık düşüşü alanındaki önceki herhangi bir eğilimden daha hızlı etkilediğini söyledi.

Argümanlarını desteklemek için anketlere, akademik araştırmalara ve iklim değişikliğinin doğurganlık oranlarındaki düşüşü doğrudan ve dolaylı olarak hızlandırdığını gösteren Google verilerine işaret ettiler.

UCLA araştırmacıları, geçen yıl Çin'de 18.000 çift üzerinde yapılan bir araştırma kapsamında iklim değişikliğinin ve özellikle partikül kirliliğinin %20 ile ilişkili olduğunu gösterirken, ABD'deki doğum sayısının aşırı sıcaklar sonrasında düştüğünü gösterdi.

Elbette herkes çocuk sahibi olmayı bırakırsa, insanlık eninde sonunda sona erecek. Ancak gerçekten de birçok insan çocuk sahibi olmayı temel bir insan hakkı ve ailelere mutluluk ve neşe getirebilecek bir sorumluluk olarak görmekte.

Peki ya siz Elon Musk'ın bu çocuk yapma fikri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce medeniyetin çökmemesi için doğurganlık oranı daha fazla mı olmalı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.