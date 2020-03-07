Elon Musk, Corona Virüsü Paniği Hakkında Ağır Konuştu

Tesla CEO'su Elon Musk, hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü hakkında Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"Corona Virüsü Paniği Aptalca"

Elon Musk attığı tweet ile çok konuşulacakmış gibi gözüküyor. Musk attığı tweet'te "Corona virüsü paniği aptalca" dedi. Yapılan bu paylaşım kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından görüldü. Kullanıcılar Elon Musk'ı eleştirmeye başladı.

The coronavirus panic is dumb — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020

Kullanıcılar Elon Musk'a büyük tepki göstermekte. Corona virüsü şu ana kadar 84 ülkede görüldü ve görülmeye devam ediliyor. Wuhan'daki Deniz Ürünleri Toptancı Pazarı'ndan çıktığı söylenen virüs ülkemize komşu olan ülkelerde de görüldü.

Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Ülkemize komşu olan ülkeler arasında en çok İran'da aktif olan Corona virüsünden şimdiye kadar tüm dünya genelinde 3 bin 390 kişi hayatını kaybetti.