Elon Musk COVID-19 Aşısına Güvenmiyor

Elon Musk Koronavirüs aşısına güvenmiyor. Elon Musk herhangi bir gerekçe göstermeden ikinci doz Koronavirüs aşısının daha zararlı olabileceğini söyledi. Musk'a göre bu konuda tartışmalar bulunuyor. Peki ya Musk COVID-19 aşısına neden güvenmiyor?

Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elon Musk, Twitter'daki açıklamalarıyla her zaman gündem olmayı başarıyor. Girişimci, son açıklamasında COVID-19 aşısının ikinci dozuna değindi. Musk'a göre Koronavirüs aşısının iki dozu, negatif yönde tartışmalı bir etkiye sahip.

Musk geçtiğimiz Cuma gecesi milyonlarca takipçisine, Koronavirüs aşıları kapsamında yapılan ikinci enjeksiyonun zararlı olabileceğini iddia etti. Doktor olmayan Musk ve sağlık sektörüyle de -bildiğimiz kadarıyla- ilgisi bulunmayan girişimci, bir gazetecinin tweet'ine yanıt vererek düşüncesini paylaştı.

Gazeteci Ashlee Vance paylaştığı yazıda yaşlı ebeveynlerinin "Facebook'ta gördükleri" yüzünden Koronavirüs aşısı almayı reddettiğini söyledi. Elon Musk ise gazetecinin bu açıklamasındaki komplo teorilerini destekleyerek, ikinci aşı enjeksiyonunun ilkinden daha zararlı olduğu konusunda bazı tartışmalar olduğunu dile getirdi.

For sure wise for elderly or immunocompromised to take the vaccine. Some debate about the second jab though. Quite a few negative reactions to that.