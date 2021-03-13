Elon Musk COVID-19 Aşısına Güvenmiyor

Elon Musk Koronavirüs aşısına güvenmiyor. Elon Musk herhangi bir gerekçe göstermeden ikinci doz Koronavirüs aşısının daha zararlı olabileceğini söyledi. Musk'a göre bu konuda tartışmalar bulunuyor. Peki ya Musk COVID-19 aşısına neden güvenmiyor?

Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elon Musk, Twitter'daki açıklamalarıyla her zaman gündem olmayı başarıyor. Girişimci, son açıklamasında COVID-19 aşısının ikinci dozuna değindi. Musk'a göre Koronavirüs aşısının iki dozu, negatif yönde tartışmalı bir etkiye sahip.

Musk geçtiğimiz Cuma gecesi milyonlarca takipçisine, Koronavirüs aşıları kapsamında yapılan ikinci enjeksiyonun zararlı olabileceğini iddia etti. Doktor olmayan Musk ve sağlık sektörüyle de -bildiğimiz kadarıyla- ilgisi bulunmayan girişimci, bir gazetecinin tweet'ine yanıt vererek düşüncesini paylaştı.

Elon Musk: Koronavirüs aşısının ikinci dozu tartışmalı

Gazeteci Ashlee Vance paylaştığı yazıda yaşlı ebeveynlerinin "Facebook'ta gördükleri" yüzünden Koronavirüs aşısı almayı reddettiğini söyledi. Elon Musk ise gazetecinin bu açıklamasındaki komplo teorilerini destekleyerek, ikinci aşı enjeksiyonunun ilkinden daha zararlı olduğu konusunda bazı tartışmalar olduğunu dile getirdi.

For sure wise for elderly or immunocompromised to take the vaccine. Some debate about the second jab though. Quite a few negative reactions to that. — Elon Musk (@elonmusk) March 12, 2021

Musk paylaştığı tweet'te, "Yaşlılar veya bağışıklığı zayıflamış olanlar için aşı yaptırmak kesinlikle akıllıca. Yine de ikinci doz aşı hakkında bazı tartışmalar var. Buna epeyce olumsuz tepki (gösteriliyor)." ifadesini kullandı.

Twitter'da milyonlarca takipçiye sahip olan girişimcinin aşıya tartışmalı bakması ise sosyal medya gündeminde. Musk ayrıca geçtiğimiz yıl Mart ayında dünyada milyonlarca insana bulaşan virüs riskini küçümsemişti. Musk paylaşımında, "Koronavirüs paniği aptalcadır" şeklinde yazmıştı.

Tesla CEO'su, otomobil üreticisinin hisselerinin düşmesiyle birlikte geçtiğimiz haftadan bu yana 27 milyar dolar kaybetti. Bu noktada Koronavirüs pandemisi yüzünden Tesla fabrikalarının da uzun süredir kapalı olduğunu hatırlatalım.

Koronavirüs aşılarında yan etki korkusu

Tüm bunlara rağmen uzmanlar aşıların güvenli olduğunu ve yan etkilerin zamanla azalacağını belirtiyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan araştırmaya göre, Pfizer ve Moderna'nın ilk ve ikinci dozlarına karşı alerjik reaksiyonlar çok düşük de olsa görülebiliyor. CDC, milyon dozda yaklaşık 4,5 reaksiyon yaşandığını ifade ediyor.

Aşının yan etkileri zaten bekleniyordu ve ortalama olarak sadece bir veya iki gün sürüyor. Pfizer aşısındaki yan etkiler, genç katılımcılar arasında daha yaygın, ancak rakamlar hala çok düşük seviyede

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