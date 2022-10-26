Elon Musk, Cuma Günü Twitter'ı Almak İçin Anlaşma İmzalayabilir

Elon Musk satın alma işlemi için kendisine finansman olan banka yetkilileri ile video konferans gerçekleştirdi. Bloombeg haber ajansı, satın alma işlemi için 13 milyar dolarlık finansman sağlayan bankaların kredi anlaşmalarında son aşamaya geldiğini bildirdi.

Twitter Cuma Günü Resmen Elon Musk'ın Olabilir

Yapılan haber sonrasında Twitter hisseleri 53,18 dolara kadar yükseldi. Bu yükselişin Musk'ın satın alım fiyatı olan 54,20 dolara yaklaştığı görülüyor.

Elon Musk, Nisan ayında Twitter için 54.20 dolarlık hisse fiyatı vermişti. Bu da toplam 44 milyar dolarlık satış anlamını taşıyordu. Temmuz ayında ise uygulamadaki bot hesapların Twitter'ın iddia ettiğinden daha fazla olduğuna yönelik endişelerini gerekçe gösteren Musk, satın alma işlemini feshettiğini söylemişti.

Twitter ise hem suçlamaları reddetmş hem de satış anlaşması için Musk'ı mahkemeye vermişti. Anlaşmaya varan taraflar arasında gelinen son nokta ise Cuma günü sonuçlanmış olacak gibi görülüyor. Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Elon Musk, Twitter satın alımına yönelik anlaşmayı Cuma günü imzalamayı planladığı duyurdu.