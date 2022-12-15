Elon Musk'ın Cüzdanında Tehlike Çanları Çalıyor!

Tesla CEO'su Elon Musk, Pazartesi ve Çarşamba günleri arasında şirket hisselerinin tam 20 milyondan fazla hissesini sattı. Düzenleyici bir dosyaya göre satış yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde. Musk'ın en son hisse senedi dökümü, geçen ay sattığı yaklaşık 4 milyar dolarlık hisseyi takip ediyor.

Musk, bu sefer gerçekleştirdiği hisse satışı için halka açık herhangi bir neden sunmadı. En son Nisan ayında 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesini satan Musk, Ağustos'ta da Musk 7 milyar dolarlık bir kısmın satışını daha gerçekleştirmişti.

Satış, Tesla yatırımcılarının Musk'ın tartışmalı ve pahalı bir satın alma işleminden sonra yakın zamanda devraldığı Twitter'a katılımıyla ilgili endişelerini dile getirmesine neden oluyor. Yatırımcılar, Musk'ın sosyal medya platformuna dâhil olmasının Tesla'ya zarar verdiğini ve şirketin hisse senedi fiyatına işaret ederek bu argümanları desteklediğini söylüyor.

Tesla Hisseleri Yılın En Kötü Seviyelerinde

Çarşamba günü 156,80 dolardan işlem gören Tesla hissesi, Ocak ayına göre %60,8 düştü ve yılın en kötü seviyelerine adım adım yaklaşıyor.

Bazı analistler, bu hisse satışının Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması için ödediği yüksek faizli borcun bir kısmı için gerçekleştirildiğini düşünüyor. Twitter'ın eski sahipleri, bu anlaşmanın bir parçası olarak, Twitter'ın %11,75'lik bir faiz oranı ödediği yaklaşık 3 milyar dolarlık teminatsız borç da dâhil olmak üzere 13 milyar dolarlık ödeme aldı.

Yatırımcılar, satışın planlanmış gibi görünmediğini belirtiyor. Bununla birlikte Tesla, çeyreğin sonu için sakin bir döneme girmeden önce Musk'ın daha fazla hisse satmak için yalnızca Cuma gününe kadar vakti var. Bazı yatırımcılar, konu hisse senedi satışı olduğunda Musk'ın öngörülemez olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getiriyor. Öyle ki Musk, yıllar önce ne olursa olsun hisse satmayacağını söylemişti.