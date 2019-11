Elon Musk, Cybertruck'ın Kırılan Camı Hakkında Açıklama Yaptı

Tanıtımı sırasında zırhlı camı kırılan Tesla Cybertruck, sosyal medyanın gündemine oturmayı başarmıştı. Elon Musk, söz konusu cam hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Cybertruck modelinin tanıtımı sırasında modelin sağlamlığına değinen Musk, herkesin önünde bazı denemeler yapmaya karar verdi. Bir balyoz eşliğinde kapılara vurulması ve ardından hiçbir izin kalmamasından sonra Musk, odağını başka bir tarafa çevirdi. Tam olarak zırhlı cama.

Sosyal medyada da denk gelmiş olacaksınız ki bu testler pek de iyi geçmedi. Pencereye atılan çelik top, camın parçalanmasına neden oldu. Sahnedeki herkes şaşkın bakışlarla olanları izlerken Elon Musk "Aman tanrım." dedi. Bunun biraz hızlı atılmış olabileceğini düşünen ekip arka camdaki tekrarlama denemesinde de aynı sonuçlarla karşılaştı.

Pencerenin kırılması ile ilgili yapılan söylentiler arasında balyoz darbesinin camı etkilediği bulunuyor. Ancak sahnede yalnızca ön kapıya vuruldu. Bunlar camın tabanını ya da en azından arka kapı camını etkileyebilecek kadar güçlü müydü? Ne yazık ki bilmek pek de mümkün değil.

Musk, duyurudan bir sonraki gece Twitter hesabından konu hakkında açıklamalarda bulundu. Pencerenin lansmandan önce denendiğini belirten Musk, bu sırada herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Bununla birlikte bu denemelere ait video görüntülerini de paylaştı.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz