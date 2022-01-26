Elon Musk’tan Heyecanlandıran Cybertruck Paylaşımı: Tesla Cybertruck’ın Yenilenen Tasarımından İlk Fotoğraflar

Elon Musk’ın sahibi olduğu otomobil şirketi Tesla, son birkaç yıldır elektrikli kamyonet Cybertruck üzerinde çalışıyor. İlk olarak 2019 yılında tanıtılan Cybertruck, tanıtımın ardından sırra kadem basmıştı. Son yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl piyasaya sürüleceği konuşulan kamyonetin 2022 yılında araç teslimatlarının başlayacağı duyuruldu. Bunun yanında şirket, Cybertruck'ın çıkış tarihini ve aracın fiyatını resmi internet sitesinden kaldırdı.

2019 yılında tanıtılan ve yüzde 100 elektrikli olan Cybertruck’ın 2021 yılının sonunda tam ölçekli üretime geçmesi bekleniyordu. Ancak daha sonra bu tarih 2022 yılının başına ertelendi. Kısa bir süre önce tarihi tekrar ertelediklerini açıklayan Tesla, yaptığı açıklamada Cybertruck’ın üretimini 2023’e ertelediklerini duyurmuştu.

İsmini paylaşmak istemeyen bir kaynak Reuters’e yaptığı açıklamada, Tesla’nın elektrikli kamyoneti daha rekabetçi kılacak özellikler üzerinde çalıştığını ve bunların tamamlanması için şirketin zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ortaya atılan bu iddianın ardından Tesla CEO’su Elon Musk sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından Giga Teksas çevresinde Cybertruck ile fabrika çevresinde turladığını söyledi.

Bunun yanında Cybertruck Owners Club isimli bir internet sitesi, sırra kadem basan elektrikli kamyonetin yeni fotoğraflarını sızdırmayı başardı. Sızdırılan görüntülerde Tesla'nın henüz piyasaya sürülmemiş pick-up modeline bazı küçük dokunuşlar yapıldığı görülüyor.

Kamyonetin Yeni Halinde Kapı Kolu Yok

Fotoğrafa bakıldığında göze çarpan en büyük detay; Cybertruck’un kapı kollarının ortadan kaldırılması oldu. 2019’da tanıtılan prototip modelde yer alan fiziksel kapı kolları yeni modelde yer almıyor. Bu görüntü de aracın tıpkı Model X’teki gibi dijital anahtarlar ile açılıp kapanacağı ihtimallerini kuvvetlendiriyor. Eğer iddialar doğruysa, Cybertruck sahibi araca yaklaştığında araç anahtarlığını veya akıllı telefonunu otomatik olarak tanımlayacak.

Yeni fotoğraflardaki diğer detay ise araçta yer alan cam sileceğinin uzayabilir bir yapısı olduğu. Önceki prototipte silecekle ilgili hiçbir detay yer almıyordu.

Öte yandan yeni görüntülerde aracın jantları, Tesla Model 3’ünküne de bir hayli benziyor. Bütün bunlar Cybertruck’un diğer Tesla araçlardan ufak izler taşıyacağı anlamına gelse de henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtelim.