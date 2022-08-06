Elon Musk Cybertruck Hakkındaki Sözünü Tutmadı!

Dünyanın en büyük elektrikli araba üreticilerinden olan Tesla, 2019 yılında garip tasarımıyla dikkat çeken Cybertruck adlı elektrikli kamyonetlerini tanıtmıştı. Kısa sürede hem sektörde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandıran Cybertruck'ın 2022 yılına kadar çoktan kullanıcılarına teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat geride bıraktığımız pandemi dönemi ve küresel çip krizi sebebiyle Tesla'nın üretim hatları yavaşladı ve siparişler gecikti.

Halen müşterilerin hiçbirine Cybertruck teslimi yapılmadı. Bu hafta Tesla'nın 2022 hissedarlar toplantısında konuşan Elon Musk, araç için 2019 yılında vadettiği 39.900 dolarlık fiyatın artık daha yüksek olacağını açıkladı.

Elon Musk: "Kötü Haber Vermekten Nefret Ediyorum"

2019 yılında aracın 39.900 dolardan satışa sunulacağı duyurulmuştu. Geçen 3 yıllık süre ve onlarca sorun sonrasında Elon Musk da şartları boyun eğmiş gibi görünüyor. Toplantıda hissedarlara şirketin iç işleyişi hakkında bilgi veren Elon Musk, "Kötü haber vermekten nefret ediyorum. 2019'dan beri çok şey değişti. Cybertruck söz verdiğimiz fiyattan daha pahalı olacak. Ayrıca teslimatlar da 1 yıl daha gecikecek" dedi.

Öte yandan aracın yeni fiyatı hakkında bir bilgi vermeyen ünlü milyarder, yaşanan bu fiyat artışını 3 yıldır dünyayı pençesine alan pandemi koşullarına, çip krizine ve dünya genelindeki enflasyon artışına bağladı.