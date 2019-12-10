Elon Musk, Cybertruck Sürerken Görüntülendi!

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Cybertruck modelini sürerken görüntülendi.

Tesla Cybertruck Yollara Çıktı!

Tesla Cybertruck modeline ait ortaya çıkan yeni görüntüler, yeni modelin sürüş sırasındaki anlarını ortaya çıkardı. Tasarım olarak günümüz anlayışının dışında bir yapıya sahip olan modelin yolda diğer araçların yanında sunduğu görünüş bizlere daha iyi bir bakış açısı sunuyor.

Ortaya çıkan ilk görüntülerin ardından şimdi de Elon Musk, Cybertruck ile birlikte görüntülendi. Sosyal medya ve video platformlarında paylaşılan yaklaşık yarım dakika uzunluğundaki videoda Cybertruck'ı yollarda görüyoruz. Videoda Elon Musk gözükmese de, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla birlikte doğrulanmış oluyor.

Yeni modelin yollarda olduğu videoya göz atmak isterseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.