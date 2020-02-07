Elon Musk'dan WhatsApp'a Mesaj Var

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter platformunda paylaştığı robot kol emojileri ile WhatsApp uygulamasının güvenlik açıklarına dikkat çekti.

New emoji! Last one comes with free phone hack. pic.twitter.com/T3jjwZycog — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2020

Yukarıda yer alan resimde en son robot kol, WhatsApp platformunda bulunan emojinin resmi. Musk, atmış olduğu tweette, WhatsApp’ın güvenli olmadığına dikkat çekti.

Elon Musk, WhatsApp’ın güvenlik açıklarına ilişkin daha önce de bilgiler paylaşmıştı. En son paylaşılan bilgiye göre, WhatsApp uygulamasından kaynaklı bir hata nedeniyle, bilgisayar korsanları, bilgisayarda yer alan dosyalara ulaşabiliyorlar.

Geçtiğimiz ay ise Jeff Bezos tarafından işe alınan bir güvenlik firması, Amazon CEO'suna ait olan telefonunun WhatsApp yüzünden saldırıya uğradığını iddia etmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın kişisel WhatsApp hesabından, Bezos'a kötü amaçlı yazılım içeren bir video gönderildiği ve video açıldıktan sonar Bezos’un cihazından çok sayıda kişisel verinin ele geçirildiği ortaya çıktı.

WhatsApp’tan 12 Güvenlik Açığı

Mayıs 2019'da WhatsApp, insanların cihazlarına casus yazılım yükleyen korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Şirket, kullanıcılarına ait konum verileri ve mesajlar da dahil olmak üzere pek çok kişisel bilginin korsanlar tarafından ele geçirildiğini açıklamıştı.

2019'da WhatsApp'ın, 12 kritik güvenlik açığı açıkladığı bildirildi. Bu kayıtları toplayan veritabanına göre, bu sayı geçtiğimiz yıllara göre oldukça fazla. Geçtiğimiz yıllarda WhatsApp sadece bir veya iki güvenlik açığı bildirmişti.