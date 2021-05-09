Elon Musk Dogecoin'i Överken Beklenmedik Düşüş Yaşandı!

Elon Musk Dogecoin isimli kripto para birimini överken beklenmedik bir düşüş meydana geldi. Bir televizyon programına katılan ünlü iş insanı Musk konuştukça son zamanların en popüler para birimi değer kaybetti.

Elon Musk Dogecoin'e %30 Değer Kaybettirdi

Kripto para açıklamaları ile sık sık gündem olan Elon Musk, Saturday Night Live (SNL) isimli bir televizyon programına sunucu olarak katıldı. Musk, katıldığı SNL programında 2013 yılında bir şaka olarak başlayan fakat şu anda büyük bir değere ulaşan Dogecoin hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

46 yaşındaki ünlü iş insanı Musk, program esnasında Dogecoin'in dünyayı ele geçireceğini söyledi. Dogecoin'in dolar banknotu kadar gerçek olduğunu belirten Musk, "Dogecoin, geleceğin para birimi. Bu durdurulamaz bir finansal araç ve dünyayı ele geçirecek" şeklinde konuştu.

Elon Musk'ın Saturday Night Live isimli programda söz konusu kripto para birimi ile ilgili yaptığı açıklamanın hemen ardından Dogecoin çok ciddi değer kaybetti. Yapılan açıklama, para biriminin yüzde 30 oranında değer kaybetmesine neden oldu.

Elon Musk tarafından yapılan açıklama ile birlikte para biriminin ciddi oranda değer kaybetmesi, yatırımcıları şoke etti. Para biriminde yaşanan %30'luk değer kaybı, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, sosyal medya platformları üzerinden tepkilerini dile getirdi. Sözcü'deki habere göre Musk, programdan ayrıldıktan hemen sonra para biriminin değeri yaklaşık olarak yüzde 17 oranında arttı.

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Denetleme ve vergilendirme konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak söz konusu platformların denetlenmesine dair gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Bizim de taslak bir çalışmamız var şu anda, bir kanun teklifi olacak muhtemelen. Arkadaşlarımız çalıştılar, biz gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu ifadeler ile devam etti: