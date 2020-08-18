Elon Musk Listeleri Altüst Etti! Musk Dünyanın En Zengin Dördüncü Kişisi

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve sosyal medyanın en çok konuşulan yöneticilerinden olan Elon Musk dünyanın en zengin dördüncü kişisi. İşte Musk'ın net serveti ve 2020 yılında kazandığı miktar.

Facebook'tan Mark Zuckerberg, Microsoft'tan Bill Gates ve Amazon'dan Jeff Bezos'ın hemen arkasında yerini alan Elon Musk birçok teknoloji liderini sollamayı başardı. LVMH yöneticisi Bernard Arnault'u geride bırakan Musk, bu yıl 57,2 milyar dolar kazanarak net servetini 84,8 milyar dolara yükseltti.

Elon Musk dünyanın en zengin dördüncü kişisi

Musk'ın net serveti, Pazartesi günü rekor seviyeye yakın bir hızla 1.650 dolardan kapanan Tesla hisselerinin ardından yükselişe geçti. Yalnızca Tesla'nın hisse senedi Musk'ın servetini 7,8 milyar dolar artırmayı başardı ve ayrıca dünyanın en zengin dördüncü kişisi Musk'ın servetini daha da artırması muhtemel.

Bloomberg'in bildirdiğine göre hem hafta boyunca Tesla'nın hisselerinin artması bekleniyor hem de SpaceX hisse değerlemesini 46 milyar dolara çıkaracak fonlamayı kabul etti. Her iki şirketin de CEO konumunda bulunan Musk aynı zamanda önemli bir hissedar.

Koronavirüs pandemisi teknoloji yöneticilerine yaradı!

Büyük teknoloji şirketlerinin CEO'ları yıl boyunca servetlerine yeni sıfırlar eklediler. Zuckerberg ilk kez 100 milyar doları aştı, Bezos değeri 200 milyar doları aşan ilk kişi olmaya yaklaşıyor ve Microsoft'u kuran ancak artık yönetici olmayan Gates bile servetinin 121 milyar dolara yükseldiğini gördü.