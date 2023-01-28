Elon Musk Düşmanlarını Cezalandırmak İçin Twitter'ı Kullanıyor

Elon Musk ve Twitter hakkındaki tartışmalar durmak bilmiyor. Yakın zamanda Bloomberg'in yayımladığı ve basında büyük yankı bulan bir rapora göre Elon Musk, düşmanlarını cezalandırmak için Twitter'ın gücünü kullanıyor.

Twitter'ın Trust And Safety Başkanı Yoel Roth, yakın zamanda istifa etmişti. Yerine getirilen Ellen Irwin'in bizzat Elon Musk tarafından gerektiğinde Twitter politikalarını çıkarlar doğrultusunda nasıl esnetebileceklerine dair eğitildiği iddia ediliyor.

Bloomberg: Twitter'ın Güvenlik Politikaları Darmadağın

Bloomberg, hazırladığı raporda Twitter'ın kullanıcı güvenliği politikaları konusunda uzun süredir sorun yaşadığını, şirkette güvenlik sistemlerinin nasıl kurulacağına dair bilgisi olan neredeyse herkesin ayrıldığını iddia etti. Bloomberg'e göre şu an Twitter'da firmanın kullanıcılarına vadettiği yasal hakları koruyacak bilgiye sahip kişi sayısı az olduğu gibi bilgisi olanlar da ihlal durumlarında yöneticilerine durumu belirtmekten çekiniyor.

Sızdırılan mesajlarda Elon Musk'ın isteği doğrultusunda tüm prosedürleri aşarak belirli kullanıcılar için yasaklama talebi gönderebildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda askıya alınan @Elonjet hesabı, bu örneklerden biri. @ElonJet hesabının yöneticisi Jack Sweeney, ünlü milyarderin özel uçağını anlık olarak takip eden bir bot yazılımcısıydı.

Elon Musk, Twitter'ı ilk satın aldığında böylesi bir profilin dahi kapatılmayacağını söyleyerek kullanıcılara açıklık ve şeffaflık sözü vermişti. Ancak değişimin gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra hesap askıya alındı. İddiaya göre bu işlem, "Askıya alma: Elon Musk'tan doğrudan talep" başlığı taşıyan bir mesajla manuel olarak gerçekleştirildi.

Elon Musk'ın Twitter cezaları söz konusu olduğunda tetikçisi Trust And Safety Başkanı Ellen Irwin olarak görünüyor. Henüz ünlü milyarderden iddialara dair bir açıklama gelmedi.