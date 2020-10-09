Elon Musk, En Çok Döner Kebap Sevdiğini Açıkladı! Türkiye'de Yemeye Bekleriz

Tesla ve Space X şirketlerinin CEO'su olan Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündeme damga vurdu. Elon Musk yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Elon Musk'a Almanya'da en çok yemeği sevdiği yemek soruldu. Elon Musk verdiği yanıt ile hem şaşırttı hem de Türk kullanıcıların dikkatini üzerine çekti.

Elon Musk Almanya'da En Çok Döner Kebap Sevdiğini Açıkladı

Bir kullanıcı Twitter üzerinden Elon Musk'a "Almanya en iyi kekler ve hamur işlerinden bazılarına sahiptir. Almanya'yı ziyaret ettiğinizde en sevdiğiniz ikram nedir?" diye sordu. Elon Musk da bu soruya "döner kebab" cevabını verdi. Musk'ın Almanya'daen sevdiği yemeğin döner kebap olduğu ortaya çıktı.

döner kebab — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2020

Elon Musk'ın daha önce ülkemizde döner kebabın tadına bakıp bakmadığı bilinmez ancak mutlaka ve mutlaka Türkiye'de yapılan dönerin tadına bakması gerekiyor. Türk mutfağına özgü olan dönerin tadının ülkemizde bir başka olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bakarsınız bir gün Elon Musk Türkiye'ye döner yemek için gelir. Hiç belli olmaz.

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Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın dünyanın en zengin 3. insanı olduğu açıklanmıştı. Elon Musk'ın net değerinin 115 milyar dolar olduğu söylenmişti. Elon Musk, SpaceX, The Boring Company, Hyperloop ve OpenAI gibi birçok şirketin de kurucusu. Tesla'nın hisselerinin 2020 yılında yaklaşık% 500 arttığı ve şirketin şu anda yaklaşık 475 milyar dolar değerinde olduğu söylenmekte.